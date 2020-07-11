全台最大的桃園新光影城15日試營運、8月7日開幕，12個影廳中，5大特色影廳昨（10日）曝光，新光獨家品牌「B.O.X.」有全球唯一的OSIM天王廳和Sealy席伊麗廳，鎖定白領客層，首創邊按摩邊觀影的頂級享受，每人票價800元，是一般影廳300元約2.7倍；全台唯一的ACG動漫影廳聚焦親子和年輕客群，則有角落小夥伴玩偶陪著看片，預計1年要吸引100萬人次到訪。

桃園新光影城3F售票大廳，猶如歐洲車站大廳，電影場次表也仿造車站時刻翻牌，貫徹旅行概念設計。（新光影城提供）

至於，桃園首家的LUXE：A RealD Experience影廳有RealD終極銀幕，3D效果猶如身歷其境；全台首見的Dolby Cinema杜比影院因疫情邊境管制，還要等美國技術人員來才能啟用。新光影城董事長吳昕昌表示，「B.O.X.的概念是就是要讓人每次打開來的感受都不一樣」，ACG動漫影廳全年播放動漫電影，用內容做出差異化；OSIM天王廳和Sealy席伊麗廳則營造不同的環境氛圍。

桃園新光影城攜手杜比實驗室打造全台首座Dolby Cinema杜比影院，可享受深獲好萊塢導演和幕後團隊青睞的前衛觀影體驗。（郭家崴攝）

桃園新光影城席伊麗廳38席選用市價逾50萬元的奢華電動床組床墊（左）；OSIM天王廳30席採用市價約19萬元的4手天王按摩椅（右），每人票價皆800元，是一般影廳300元約2.7倍。（新光影城提供）

新光影城2013年自母公司新光三越獨立出來，花了超過3年、斥資4億元開設桃園新光影城，吳昕昌說跨出新光三越的第一步要精挑細選，有很多構想都在這家影城實現。

新光影城董事長吳昕昌昨在桃園新光影城「句商店」全台最大授權電影商品旗艦店，身邊是亞洲首座200公分FUNKO蜘蛛人。（郭家崴攝）

像是「SNACK & STATION」販賣部飲料採自助式、可混搭，爆米花和飲料都可無限取用，像逛超商一樣便利；還有可自己調酒的WAT雞尾酒、MUJI POCKET自助販賣機，也引用美國電影院附設Bar的做法，在影廳外設置海尼根生啤酒吧，增添微醺感，也創造交流的社交空間，吳昕昌說「希望讓客人不只是看電影，還多了樂趣。」。

「句商店」裡有一面名人打卡牆，集合各大英雄、偶像。（郭家崴攝）

3樓影廳外「SNACK & STATION」販賣部，設有可自己調酒的WAT雞尾酒；一旁還有MUJI POCKET自助販賣機，提供全球首發的研磨現煮咖啡機與自動販賣機服務；也引用美國電影院附設Bar的做法，在影廳外設置海尼根生啤酒吧。（郭家崴攝）（未成年請勿飲酒）

桃園新光影城共6800坪，是跨電影、美食與購物的新形態複合式商場，1至2F商場40個店家有8成是餐飲，目標1年業績要達5.5億元；3至5F是影廳以桃園航空城為發想，處處可見「旅行」的巧思，包括3F售票大廳猶如挑高的歐洲車站大廳、走入「B.O.X.」影廳像是進到商務艙。

3樓影廳外「SNACK & STATION」販賣部，設有可自己調酒的WAT雞尾酒；一旁還有MUJI POCKET自助販賣機，提供全球首發的研磨現煮咖啡機與自動販賣機服務；也引用美國電影院附設Bar的做法，在影廳外設置海尼根生啤酒吧。（郭家崴攝）（未成年請勿飲酒）

3樓影廳外「SNACK & STATION」販賣部，設有可自己調酒的WAT雞尾酒；一旁還有MUJI POCKET自助販賣機，提供全球首發的研磨現煮咖啡機與自動販賣機服務；也引用美國電影院附設Bar的做法，在影廳外設置海尼根生啤酒吧。（郭家崴攝）（未成年請勿飲酒）

商場中約30家餐飲，主打人氣美食，包含多家聯名餐廳，像是全台首家「繼光香香雞 x Tplus」、「頂呱呱 x 功夫茶」；還有桃園獨家的「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，入境隨俗的「點點心」因影城旁有Xpark水族館首發「芋泥企鵝包」；桃園在地名店「隔壁老王」端出最浮誇的痛風龍蝦麵線，「2Yum塗鴉吧」帶來桃園新光影城限定的夢幻人魚雞蛋仔。

3樓影廳外「SNACK & STATION」販賣部，設有可自己調酒的WAT雞尾酒；一旁還有MUJI POCKET自助販賣機，提供全球首發的研磨現煮咖啡機與自動販賣機服務；也引用美國電影院附設Bar的做法，在影廳外設置海尼根生啤酒吧。（郭家崴攝）（未成年請勿飲酒）

桃園新光影城引進桃園獨家「點點心」，呼應鄰近Xpark水族館，首發「芋泥企鵝包」，每籠128元。（新光影城提供）

為歡慶試營運，15日至25日指定時段有千份美食50元輕鬆點；15日當天，電影《打噴嚏》全場次享99元優惠票。