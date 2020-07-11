被韓國網友封為「最強綠葉女王」的45歲知名女星羅美蘭(라미란)，近日推出由她主演的新電影《政客誠實中》及韓劇《我們相遇的奇蹟》，精湛的演技獲得一致好評。網路上這兩天流出她中學時的畢業照，「毫無差別」的外貌令網友們十分驚訝。

出道以來一直扮演配角的她，曾在《請回答1988》、《回來吧大叔》、《月桂樹西裝店的紳士們》等知名韓劇中演出，每年幾乎也會推出電影作品，她雖從來不是女主角的首選，卻以自然的演技在演藝圈中占有一席之地，甚至還曾有專業人士分析，10年間觀影人數超過10萬名的影片中，她便演出31部戲劇，比宋慧喬、朴敏英等大咖女演員來得多很多，「最強綠葉女王」當之無愧。

在 Instagram 查看這則貼文 B 여성영화 아카이빙 B（@mynfilm）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 6:37 張貼

在4月份上映的電影《政客誠實中》難得成為女主角的她，近日卻在網路上流出過去的畢業舊照引起網友熱烈討論，而她在受訪時則提到，照片應該是同學的女兒上傳的，幽默的她還自嘲「可能到60歲還長這樣」，並表示自己的外貌反而很有競爭力，因為「當其他女星長得太美而無法接演角色時，就輪到她了」，因此她經常警惕自己「不能變漂亮」。網友看到照片紛紛留言「還真是一點都沒變」、「天哪！完全沒變」、「根本老起來放」、「這是剛拍的吧」。