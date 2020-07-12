一周正妹精選》炎炎夏日，許多女星和正妹們都拿出戰袍迎接酷暑，《中時電子報》重點整理五大正妹讓粉絲一次滿足，像是「國企匡」陳匡怡只穿細肩帶躺床曬素顏，Albee范乙霏的上衣長度僅到胸上，「最辣小三」艾蜜莉瑞特考斯基穿著透視洋裝逛大街，網紅黃琳戲水時身穿火辣比基尼、倒出豐滿雙峰，混血模特兒Maggy穿著背部全裸的牛仔上衣出席活動，正面背面全都露！

709 170cm「最辣小三」透視裝上街！摟尪秀圓潤蜜桃

穿搭向來惹火的艾蜜莉就連日常出門都性感！近日她被野生捕捉和老公塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德（Sebastian Bear McClard）一起外出的畫面，她因穿著性感緊身衣及透視長褲而受到關注，不僅圓潤蜜桃超吸睛，轉正面更連黑色小褲都一覽無遺，讓一旁的路人都全看傻。

708 「台大五姬」國企匡床照流出！素顏細肩帶全被看光

台大五姬之一的「國企匡」陳匡怡外型清新脫俗，有「小周慧敏」的美稱，8年前因演出《我可能不會愛你》闖出知名度，近年鮮少戲劇作品，僅接些代言，近日她透過網路PO出一張躺床照片，素顏的好肌膚令人羨慕不已。

707 Albee范乙霏短衣到胸上！躺床外洩邪惡視角

女星Albee（范乙霏）笑容甜美、身材玲瓏有緻，是許多綜藝節目的固定嘉賓，她近日搭高鐵赴台南工作，身穿一件長度僅到胸上的長袖上衣，好身材若隱若現、引起網友熱議！

707 「兇版Angelababy」海邊人魚裝！趴地倒出圓弧曲線

台灣網紅黃琳外型甜美身材姣好，因五官激似大陸女神 Angelababy 而走紅，在大學時期就多次登上PTT表特板，已在IG上吸引超過40萬人追蹤。近日，她加碼曬出火辣戲水照，豐滿半乳讓網友們看了直呼「太誇張美爆」。

707 171cm混血辣模低胸U領！彎腰撥髮洩「超深事業線」

Maggy近日受邀出席線上時裝秀《Tokyo Virtual Runway》時，先以一件背部全裸的綁帶牛仔上衣驚艷全場，結束後PO出短片想展現精緻的妝容，撥髮時露出豐滿的上圍令網友們看了直噴鼻血。