南韓知名美女插畫家貓咪(야옹이)，自從被爆出是暢銷漫畫《女神降臨》的作者之後便知名度大開，更有不少人認為漫畫中的女主角根本就是插畫家本人。不過，她也因不科學的身材比例遭到網友質疑動過骨盆手術，逼得她公開X光照反擊，在網路上引發熱議。

網路暢銷漫畫《女神降臨》近日傳出即將翻拍成電視劇，男主角還找來了「臉蛋天才」車銀優與話題女演員「文佳煐」一同上演浪漫愛情喜劇，讓此劇未演先轟動。身為此漫畫的原創作者貓咪，自從公開身份後，便經常登上熱搜版面，貓咪不僅擁有女團般的甜美外貌，凹凸有致又高挑的身材曲線更讓網友們大喊「不科學」。

在 Instagram 查看這則貼文 야옹이（@meow91__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 5:23 張貼

人紅是非多的她，近日在IG上曬出纖細葫蘆腰引來網友質疑動了「骨盆削骨手術」才讓S身形如此明顯，她看到後便在限時動態上公開X光照，表示「骨盆手術實在很無言，骨頭在這裡，因為椎間盤突出所拍的X光照」，照片中也可看出她因長期坐姿不良造成的脊椎側彎，粉絲們看了心疼表是「真的S曲線」、「別理那些無聊的人」。