奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）近日在Netflix原創電影《不死軍團》化身不死女殺手，為了宣傳新作品，她登上美國《娛樂週刊》，不只頂著俐落短髮造型露面，外套裡僅穿黑色內衣，好身材一覽無遺。

莎莉賽隆日前接受《娛樂週刊》拍攝，影片中，她留著金色挑染極短髮，格外襯托立體五官和小臉，炯炯有神的目光直視鏡頭，令人感受到強烈霸氣；另一張照片，她身穿軍綠色毛料外套，沒想到拉開拉鍊裡面居然沒穿衣服，直接露出黑色的內在美，ㄦ字型的半乳若隱若現，集結帥氣和性感的美，讓粉絲大呼：「女王」、「我們愛你」、「戀愛了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Charlize Theron（@charlizeafrica）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 10:25 張貼

莎莉賽隆在《不死軍團》吃足苦頭，訓練日本柔道、印尼武術西拉、菲律賓武術卡利，以及中國武術、韓國跆拳道等各類型格鬥技巧，她回憶拍片過程時表示：「這次的訓練過程不同以往，我從來沒有受過這麼特別的兵器訓練，而且還得練習各式各樣的武打技巧。這真的非常困難，絕對沒有騙你！」另拍攝時莎莉賽隆不甚傷到手臂，仍決定咬牙忍痛熬過最後的3周，讓電影如期殺青，相當敬業。