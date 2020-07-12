第22屆台北電影獎昨（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，可以難得見到今年久違的紅毯，現在星光閃耀，除了林第一名模林志玲穿著一襲Valentino 2020早秋刺繡禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石耳環及兩枚鑽石戒指閃耀現身外，就是金鐘視后柯佳嬿與黃子佼搭擋主持。

因新冠肺炎疫情而延期的台北電影節，於(11)日舉辦也是近期室內的大型活動，而且能看到久違的紅毯，各女星在紅毯的造型也是台北電影節成功的關鍵之一；張鈞甯似乎斷了與邱澤緋聞，身穿亮銀色褲裝藏了胸前開深V到肚臍亮點；零負評女神林依晨身著安全黑色褲裝大開中門，讓東西半球若隱若現；以《灼人祕密》入圍「最佳編劇獎」的吳可熙黑色洋裝大洩裸背美腿，配戴BVLGARI Divas’ Dream 系列紅碧璽與鑽石項鍊。

柯震東身著BOSS黑色西裝、林依晨開中門出席盛會。(圖/品牌提供)

張鈞甯褲裝現身依舊是女神風範。（盧禕祺攝）

吳可熙配戴寶格麗珠寶出席2020台北電影獎。(圖/品牌提供)

而當晚出席嘉賓及頒獎的有影帝吳慷仁、鍾瑶、溫昇豪、楊謹華，還有抱病出席的楊貴媚、李亦捷、林依晨、柯震東、鳳小岳、張榕容、陳意涵、大病初癒的尹馨、北影大使陳庭妮、劉冠廷、謝欣穎、林柏宏、石頭、夏于喬、丁寧、黃嘉千、莫子儀、王淨、曾敬驊、吳念軒、呂雪鳳、曾之喬、張睿家、阿Ken、紀培慧等入圍者、頒獎嘉賓也都亮麗出席。