炎炎夏日來臨，天天都艷陽高照，一走出戶外就覺得皮膚簡直像快燒起來，超級不舒服，還要擔心紫外線除了讓皮膚變黑，也容易引起肌膚老化、皮膚乾燥、細紋等問題，因此美白也成了大家夏天最重視的保養課題。

東森自然美針對現在女性生活型態與想要肌膚更透亮澎嫩感，新推出少女系夏日美白新品「肌因極光白系列」，以玫瑰金色系設計包裝，包含「肌因極光白高純度酯C安瓶」、「肌因極光白修護凝凍」與「肌因極光白綻顏霜」三大明星商品，夏季保養先使用高純度酯C安瓶，再使用修護凝凍厚敷，最後擦上綻顏霜鎖水，3步驟讓肌膚體驗超有感夏日美白術！

「肌因極光白修護凝凍」又稱睡美人面膜，可當晚安面膜使用，於每日臉部清潔後，取適量厚敷於臉部，10-15分鐘後再以清水洗淨。（圖／邱映慈攝影）

其中最受矚目的就是「肌因極光白高純度酯C安瓶」，最近越來越多人開始選擇用安瓶保養，讓保養效果更有感。這次的高純度酯C安瓶為雙劑型設計，為保持維生素C的新鮮狀態，將高活性能淡化斑點的2款維生素C及保濕修護精華分別填裝，使用時再將維生素C粉下壓與修護精華均勻混合，能淡化已生成的黑色素，發揮最高保養效果。

肌因極光白高純度酯C安瓶是粉狀、液狀雙劑型，使用前再將新鮮的維生素C粉下壓與修護精華均勻混合。（圖／邱映慈攝影）

「肌因極光白系列」以天然抗黑嫩白修護植萃及α熊果素為驅黑淨白打底，再以創新技術將容易氧化的水溶性維生素C微細化，達到高滲透、高吸收，精準滲透每一吋肌膚，從肌底還原你的白、透、亮極光美肌。在每日臉部清潔後，掌握「夏日美白保養三步驟」，搭配東森自然美「肌因極光白系列」，帶給你白透亮極光美肌。