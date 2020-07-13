韓國市佔率第一的隱形眼鏡領導品牌Clalen今年最新代言人找來TWICE 師妹團ITZY，她們所配戴的Clalen新色Astra系列，主打混血小直徑，想要展現可鹽可甜的女神氣勢一定要入手！

Clalen今年特別選上ITZY擔任最近一季的代言人，就是看中他們怪物級女團的實力，由JYP娛樂公司夢幻出品，是Wonder Girls、 miss A、TWICE等韓國女團的師妹團，ITZY 自2019年出道以來，共發表了DALLA DALLA、ICY、Wannabe等熱門歌曲，一登場就備受全球矚目，首發單曲DALLA DALLA創下當月一億觀看人數，突破韓國史上最高點閱率，瀏覽人次更在日前突破2億次，而Wannabe則已獲得8次音樂節目的冠軍，出道短短一年即躍升大勢女團。

ITZY副唱李彩鈴配戴「#愛絲灰」。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

目前JYP娛樂公司釋出的最新消息指出，ITZY正在準備在7月底回歸，想要跟上女神們的腳步，團員們親自示範的最新小直徑美瞳隱眼一定要追起來。本次Clalen新色，是以最新Astra系列的混血小直徑為主打，用星空為藍本，強調清澈透明的雙瞳，耀眼粉圈設計為主軸，無外圈加上柔化外圍的設計，使瞳孔呈現充滿星閃神秘的光芒，小直徑14mm讓眼神擁有自然放電感，共有閃耀、愛絲灰和愛絲棕三款新色，散發一種與眾不同的存在感 ，深受許多追求自然、氣質，又想要明亮有神雙眼的女孩們喜愛。