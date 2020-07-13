南韓38歲女星韓藝瑟，自從開設YouTube頻道後人氣再度暴漲，陸續接下多個代言及廣告，近日在IG上曬出新工作側拍，火辣穿搭並秀出凹凸有致的好身材，令網友忍不住大讚「姐姐太辣了」。

被網友封為「童顏芭比」的韓藝瑟，一出道便憑著亮麗外表、凹凸有致的身材及自然的演技受到大眾喜愛，即使曾因罷演韓劇《間諜明月》遭到封殺，但她依然憑著超強的個人魅力及前衛的時尚穿搭在演藝圈中占有一席之地。日前一開設YouTube頻道「한예슬 is」便吸引超過78萬人訂閱，人氣逐漸攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 한예슬（@han_ye_seul_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 下午 10:50 張貼

出道多年身材始終保持纖細火辣的她，近日代言的服飾品牌「FONDEMENT」拍攝全新形象照，在IG上曬出的側拍照中，她穿著短版緊身上衣搭配超短白色百褶裙，側臥在鋼琴上，露出性感的長腿、蠻腰及身材曲線，網友看了紛紛留言「姐姐的身材太完美了」、「最近怎麼這麼撩」、「又辣又性感的姐姐」。