以下五個星座只要熱戀期的新鮮感消失，就開始對情人忽冷忽熱，也難怪他們的戀愛很難長久！

▍1.白羊座

白羊在熱戀期把自己的熱情一股腦全部投入進去，恨不得天天賴著你，一方面是出於新鮮感，另一方面是出於白羊天生與生俱來的熱情和直接，恨不得把自己的愛一股腦全展現給你。白羊的熱情如火，但是也去得特別快，熱戀期一過，就消退了很多，相比較之前就顯得忽冷忽熱。

▍2.天秤座

熱戀期，天秤還希望在你面前表現出自己完美的一面，每次見面前恨不得換十套八套衣服，提前洗頭化妝，花幾個小時也在所不惜。在你面前為了保持自己完美形象，不大聲講話，吃飯也很節制。然而，天秤並不是真的那麼勤快，那麼謹慎，等你們慢慢熟悉了，熱戀期過了，天秤就會越來越懶了，見面也沒有那麼隆重了，打扮也越來越隨意，讓你不由有點失落，覺得他沒有那麼在意你了。

▍3.水瓶座

水瓶本身就比較忽冷忽熱，戀愛初期大概是戀愛技能最高的時候了，會做一些暖心的事，會說甜言蜜語，會黏著你，找不到你會特別擔心，但是過了熱戀期後，水瓶的這項技能就自動減退，他還是那個需要獨處的水瓶，和你的感情也趨於平淡，不過這只是水瓶的正常狀態，只是在你看來的確有點忽冷忽熱，不由感到不安。

▍4.雙子座

雙子熱戀的時候很熱情，對你百般呵護，也很懂你的心思，總是能讓你很開心。但是熱戀期新鮮勁一過，雙子就顯得沒那麼「正經」，有點神經質，會怕你看穿他的真心，怕覺得沒面子，開始會調侃你，會挑剔你，會和你比較。不過雙子這麼反复無常，忽冷忽熱也絲毫不稀奇。

▍5.射手座

射手熱戀期，他會付出全部的熱情，想把你牢牢抓住，想要快速了解你，所以兩個人會很親密，總黏在一起。但是熱戀期過後，對於射手來說，已經熟悉的兩個人需要獨立一點，各自有各自的空間，還要繼續追求他的目標，兩個人要多一些現實的距離，少一些精神的距離。他會花更多時間在別的地方，卻因此會讓你覺得若即若離。

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