大陸女星吳謹言因出演宮廷劇《延禧攻略》女主角「魏瓔珞」一角而爆紅，以水汪汪電眼及巴掌臉迷倒大票粉絲，舞蹈出身的她身高165公分，因此練出纖細身材，除了靈活演技受好評，更晉升時尚咖，近期她就以前衛的爆炸頭登上《NeufMode九號摩登》雜誌，以黑色皮背心性感出場。

除了戲劇及綜藝節目，吳謹言也時常解鎖各大時尚雜誌封面，近期在《NeufMode九號摩登》新封面上，她以復古感十足的爆炸頭現身，穿上帥氣的黑色皮質吊帶背心，胸前隨著美胸輪廓設計貼身剪裁，更凸顯出胸部的立體感，連撩人的事業線都一次展現，下身則搭配蕾絲拼接的半身裙，成功混搭出別有韻味的造型。

吳謹言燙爆炸頭！皮吊帶背心秀撩人事業線（圖／摘自微博@NeufMode九号摩登）

在演員人生中，難免必須適應各界質疑的聲音，對此，吳謹言展現高EQ表示：「因為這是我要走的路，盡我所能演好我的角色，一部戲殺青了，我就做好下一部戲的準備，從剛開始演戲到現在，就是這個更想做一個好演員的決心變得更大了。」

吳謹言燙爆炸頭！皮吊帶背心秀撩人事業線（圖／摘自微博@NeufMode九号摩登）