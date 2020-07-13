「地球變美了！」2020年全球進入疫情時代，限制了人類活動，也因此給了我們的地球自我修復的空檔。中國、印度等空汙大國霧霾大幅減少，30年來首次在印度能看到喜馬拉雅山、義大利威尼斯運河水清了、魚多了、連白天鵝也回歸了！

而我們的肌膚其實就是一個小地球，是一個動態的生態系統，靠著自我調節及生物平衡來維持肌膚的健康狀態！隨著外在環境及生活習慣的改變，加上空汙問題日益嚴重，肌膚的負擔越來越重，自我調節已經無法維持本身的生物平衡，造成肌膚自我屏障弱化，肌膚變得敏感脆弱。尤其在疫情時期，長時間配戴口罩，口罩內濕度高加上肌膚油脂分泌，讓皮膚環境變得潮濕悶熱，肌膚敏弱狀況更是一觸即發。

敏弱肌愛用的法國品牌BIODERMA 貝膚黛瑪，擁有肌膚生物科學及專業皮膚科醫學兩大優勢團隊，歸結敏弱肌保養的終極目標就是要修護皮膚屏障功能以及維護正常皮膚生態，提出敏弱肌保養新觀點：「#尊重皮膚展現真我Your Choices Deserve RESPECT, Your Skin too.」 尊重自己肌膚的本質，選擇適合自己肌膚狀況的保養方式，適度清潔卸妝與保濕，強化肌膚屏障，讓肌膚回歸到原生的健康平衡狀態，才能有效療癒敏弱厭世肌，長時間賴在肌膚舒適圈，讓肌膚也變美了！

貝膚黛瑪25週年限量塗鴉版瓶和新品舒敏乳、立效霜。（圖／邱映慈攝影）

BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，在法國銷售No.1 ，全球每2秒賣出一支 的，它的質地清爽，可配合化妝棉溫和地卸除臉上殘妝、髒汙與多餘油脂，不破壞肌膚平衡，更可以取代清水和洗面乳成為日常清潔必備用品。今年2020年為了歡慶貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液25週年，BIODERMA 貝膚黛瑪更推出舒敏高效潔膚液 25週年限量塗鴉版瓶，獻給所有既堅強又纖細敏感的女性們，不論妳是何種年齡、血統、信仰或經歷，貝膚黛瑪陪伴妳，忠於妳的選擇，也忠於妳的肌膚。

有了完美潔顏的第一步，為健康美麗的肌膚打好基礎，接著要提升肌膚自我修護能力，敏弱肌的保養關鍵就在「舒緩」同時「保濕」，首要挑選「成分簡單、能有效補水鎖水，且可強化肌膚防禦力」的保養品，讓肌膚盡可能補足水分並得到舒緩，進而提升肌膚穩定度，擁有自我防禦力，貝膚黛瑪推出舒敏賦活保濕凝乳(暱稱：舒敏乳)與舒敏特效修護霜(暱稱：立效霜)，專為敏弱肌設計，從源頭改善舒緩肌膚，使肌膚健康水亮。

貝膚黛瑪新品舒敏乳、立效霜。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 貝膚黛瑪小禮物*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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