迎接夏日到來，開架人氣粉餅Za妝自然無瑕粉餅結合獨特鳳梨設計，推出超可愛的「旺來限定組」，可愛的限量鳳梨粉盒只送不賣！

象徵台灣特產的Za鳳梨粉盒，以夏季在地特色水果旺來(鳳梨)為設計靈感，一顆顆充滿夏日風情的鳳梨躍上粉盒，清涼消暑的配色，要陪你清爽度過炎夏！輕巧方型外盒、獨特彩繪設計，隨身好攜帶，補妝時更顯與眾不同。獨特搶眼、只送不賣的鳳梨粉盒，現在買Za妝自然無瑕粉餅(蕊)即可獲得！

Za鳳梨粉盒。（圖／邱映慈攝影）

Za妝自然無瑕粉餅細緻潤澤的粉質，一抹服貼薄透，完美呈現自然輕透妝感，重複補妝也不會有厚粉感。經過一段時間後，更呈現絕美霧感奶油肌光澤。採用日本技術「潤澤粉末配方」，除了極細晶透粉末，能完美貼合肌膚，更添加高保濕成分｢玻尿酸｣、｢玫瑰果油｣，能完美修飾肌膚斑點暗沉、膚色不均、毛孔凹凸等瑕疵，SPF20 PA++的防曬係數，上妝補妝都能讓你時時刻刻自然透亮！

Za妝自然無瑕粉餅旺來限定組，NT330元。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Za粧自然無瑕粉餅旺來限定組*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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