蔡詩芸與義大利時尚部落客Chiara Ferragni都是時尚品味不凡的新手媽媽，最近兩人先後在IG分享佩戴宇舶表（HUBLOT）Big Bang千禧粉腕表的好心情，渾身散發粉紅泡泡，沉浸在新手媽媽的幸福感裡。

蔡詩芸平日最愛為小女兒打扮，衣著裝扮多半以浪漫粉紅色系為主，連帶她本人也渾身散發粉紅泡泡。最近她在IG貼出一身粉紅套裝搭配宇舶（HUBLOT）Big Bang千禧粉腕表，以一身粉紅展現「粉紅力量」，浪漫又不減知性。

蔡詩芸佩戴宇舶表Big Bang千禧粉腕表，呼應她為人母後充滿幸福的粉紅心情。（擷自IG）

蔡詩芸在IG中分享為人母之後的心情，試圖尋找適合自己的生活步調，「帶著寶寶給我的粉紅力量，面對生活轉變，雖然有些不一樣，甚至有突破性的轉變，但這都往好的方向在進化跟調整，所以我依舊覺得自在愉快。」

以可愛眨眼設計著稱的Chiara Ferragni也是一位新手媽媽，同樣也常在IG分享寶貝兒子的生活點滴，她以水藍色套裝搭配Big Bang千禧粉腕表，透過對比色彩詮釋，別具時尚風情。

同樣是新手媽媽的Chiara Ferragni以水藍色套裝搭配Big Bang千禧粉腕表。（擷自IG）

這款由宇舶攜手品牌大使Lapo Elkann及其設計工作室Garage Italia一起打造的Big Bang千禧粉腕表，從外在的表殼、表帶到內在的時標、指針和鏤空表盤都是一逕的粉紅，由於色調獨特少見，因此被定位為「千禧粉」，全球限量200只。

宇舶表Big Bang千禧粉腕表，65萬1000元。（HUBLOT提供）

Big Bang千禧粉腕表採用輕盈的鋁質鑄造表殼，透過陽極氧化處理的鋁質鑄造，具耐刮、抗衝擊等特色，表徑42mm男女皆可佩戴，搭載Unico自動上鍊計時機芯，72小時動力儲存，One Click單鍵快拆表帶可搭配兩款表帶，一是粉紅橡膠表帶，一是Velcro魔鬼氈與PES針織物料表帶。