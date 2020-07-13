「十大網拍女神」拐拐（許采晴）臉蛋美艷、身材火辣，早期擔任內衣網模時就聲名大噪，後來創立運動內衣品牌Sdare當起闆娘，更常PO出各式火辣穿搭照吸引網友眼球。近日她歡慶32歲生日，揪了許多女星、網紅在夜店開趴，不但每個人都穿著清涼，拐拐本人更是穿著綁帶戰袍惹火現身。

拐拐12日在社群平台寫道：「今天終於恢復精力來發個慶生文，很開心迎接自己的32歲，在這個人生會遇到最多十字路口的年紀，更勇敢的接受成人世界裡的各種挑戰，讓自己學會更坦然從容的走著，因為心自在了，永遠都在順境之中。」照片中，她留著一頭金色長捲髮，化著混血感的精緻妝容，上半身只用青綠色的亮面綁帶固定，直接開中門、露出渾圓南半球，火辣指數直接爆表；下半身穿著抽鬚熱褲，一雙修長美腿一路秀到根部，完美展現無贅肉的好體態。

拐拐的生日派對也吸引許多女星和網紅共襄盛舉，像是「國光女神」Lala蘇心甯、斯亞、蘿莉塔、吳玟萱、王思佳等，幾乎都單穿內衣火辣出席，給足拐拐面子。