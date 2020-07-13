腕錶之於男人，是品味也是專業形象的展現象徵，更是人生中每個里程碑的印記與情意恆久的傳遞。面對即將來臨的父親節，Rado瑞士雷達表推出全新True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，讓愛溢於言「錶」。針對不同風格的新世代型男爸爸，另有沉穩硬派的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶及簡約雅痞的True Square真我系列方形高科技陶瓷自動腕錶可選擇，為講求個人化及時尚風格的父親增添多元化的摩登行頭，於腕間展現對生活態度及品味的堅持，讓天下所有爸爸紀念人生中感人的分秒時刻。

父親節獻禮！瑞士雷達表2020全新方形鏤空腕錶必收（圖／品牌提供）

Rado瑞士雷達表繼今年五月推出市場上首款以一體成型打造的True Square真我系列方形高科技陶瓷腕錶，未來感十足並獲得極大的迴響與討論度，這次針對方形錶盤再度翻玩結構，以「開芯」設計讓瑞士機芯一覽無遺，一體成型的整體式結構將視覺導引至錶盤中心，聚焦於機芯之美，更能貼近且深刻地感受與時間的連結。系列共有漆黑色與海洋藍色兩種鏤空面盤分別搭配拋光黑色與電漿色的高科技陶瓷錶殼與錶帶，呈現出沉穩內斂與對比大膽的視覺美感；拋光高科技陶瓷則完美呈現獨特的絲質與金屬光感，其抗敏、耐磨損的特性為佩戴者提供溫潤的舒適配戴度，展現具個人化的生活風格與魅力。