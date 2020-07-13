振興三倍券15日就可領券、使用，新光三越首度聯手電子支付LINE Pay Money，15日至8月14日使用LINE Pay Money綁定三倍券，於新光三越單筆消費滿3000元將可獨享加碼LINE POINTS點數200點回饋，加上LINE Pay Money累積消費3000元早鳥最高回饋400點，共可享600點回饋，1點折抵現金1元， 等於回饋20%，堪稱是三倍券電子支付市場最高回饋。

新光三越PHILIPS健康氣炸鍋尊爵版HD9240（限量），加贈煎烤盤+烘烤鍋+蒸汽熨斗+繽紛果漾玻璃隨手瓶，原價1萬990元，持實體三倍券特價8990元，加贈1000元電子贈品禮券，72折；15日起若搭配持實體三倍券單筆滿3000再送1000電子抵用券+全館滿3000送300+聯名卡滿3000送300，最高省4900元。（新光三越提供）

新光三越dyson v11 absolute無線吸塵器，加贈伸縮軟管+corkcicle三層真空易口杯270ml（限量），原價2萬6900元，持實體三倍券特價2萬2900元，加贈1000元電子贈品禮券，81折；15日起若搭配持實體三倍券單筆滿3000再送1000電子抵用券+全館滿3000送300+聯名卡滿3000送300，最高省8100元。（新光三越提供）

目前台灣電子支付使用者人數突破800萬，連結銀行帳戶儲值功能的LINE Pay Money，以23至35歲年輕族群為主，有240萬用戶，約占台灣整體3成，這次可望為新光三越開發更多年輕族群。

新光三越集雅社LG A9+溼拖無線吸塵器大全配-A9PSMOP2X（限量），原價3萬900元，持實體三倍券特價2萬2900元，加贈1000元電子贈品禮券，74折；15日起若搭配持實體三倍券單筆滿3000再送1000電子抵用券+全館滿3000送300+聯名卡滿3000送300，最高省1萬2100元。（新光三越提供）4.新光三越新品OSIM uVision Air護眼樂Air，原價5680元、特價4280元，75折。（新光三越提供）

新光三越新品OSIM uVision Air護眼樂Air，原價5680元、特價4280元，75折。（新光三越提供）

新光三越9日起至20日集中火力推出12天的「超級卡利HIGH」活動，全館滿3000送300、名品單櫃滿萬送500，販促部協理孫紹堃觀察，首4日美妝、家用家電、服飾業績都增5成；美妝新品蘭蔻超極光精華水粉霜表現最好，7月1日推出以來全台賣出300組；家用以精油、居家、電視表現最好；成長超乎預期的服飾，以男、女裝和休閒服飾成長最亮眼，看好15日起暑假到，年輕族群出籠，運動休閒會暴增。

新光三越恆隆行Sodastream spirit one touch電動式氣泡水機（限量），原價6500元、持實體三倍券特價5200元，加贈500元電子贈品禮券，72折。（新光三越提供）

新光三越ESTEE LAUDER頂級花秘造水眼霜組（限量），有白金級絕世煉金花秘眼霜15ml+白金級絕世煉金花秘乳霜7ml，價值7680元，持實體三倍券特價6000元，加贈600元電子贈品禮券，7折；15日起若搭配持實體三倍券單筆滿3000再送1000電子抵用券+全館滿3000送300+聯名卡滿3000送300，最高省3880元。（新光三越提供）

為強化超級卡利HIGH陣容，15日起嚴選美妝、家電、3C、美食餐飲等「30大獨家爆品」，包括dyson無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋等，以實體三倍券購買獨享特價再加贈新光三越禮券1000元；ESTEE LAUDER、KIEHL’S、LANCOME、LA MER、資生堂等明星化妝品4.2折起，以實體三倍券購買獨享特價再加贈新光三越禮券最高600元；持200元、500元實體三券消費，可獨享福里安花神、Muchoyaki、兩班家、瑞記海南雞飯等指定餐點買1送1。

新光三越資生堂國際櫃極上柔膚水潤組（限量），有極上御藏柔膚露170ml+極上御藏防禦精華乳15ml+御藏修護面膜3片，價值7400元、新光三越會員專屬卡友價3150元，42折。（新光三越提供）

新光三越福里安花神紅酒燉牛頰（限量），原價1960元，持實體三倍券500元購買，買1送1特價980元。（新光三越提供）

此外，趁名品換季折扣6折起，使用三倍券入手更可省預算，像是GUCCI、DIOR、BOTTEGA VENETA、BAO BAO、JEROME DREYFUSS；輕奢飾品如AGETE、AHKAH等；me ISSEY MIYAKE、Tory Burch等設計師品牌；與ck calvin klein、agnes.b、max&co等設計師服飾等。