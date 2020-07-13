振興三倍券15日就可領券、使用，新光三越首度聯手電子支付LINE Pay Money，15日至8月14日使用LINE Pay Money綁定三倍券，於新光三越單筆消費滿3000元將可獨享加碼LINE POINTS點數200點回饋，加上LINE Pay Money累積消費3000元早鳥最高回饋400點，共可享600點回饋，1點折抵現金1元， 等於回饋20%，堪稱是三倍券電子支付市場最高回饋。
目前台灣電子支付使用者人數突破800萬，連結銀行帳戶儲值功能的LINE Pay Money，以23至35歲年輕族群為主，有240萬用戶，約占台灣整體3成，這次可望為新光三越開發更多年輕族群。
新光三越9日起至20日集中火力推出12天的「超級卡利HIGH」活動，全館滿3000送300、名品單櫃滿萬送500，販促部協理孫紹堃觀察，首4日美妝、家用家電、服飾業績都增5成；美妝新品蘭蔻超極光精華水粉霜表現最好，7月1日推出以來全台賣出300組；家用以精油、居家、電視表現最好；成長超乎預期的服飾，以男、女裝和休閒服飾成長最亮眼，看好15日起暑假到，年輕族群出籠，運動休閒會暴增。
為強化超級卡利HIGH陣容，15日起嚴選美妝、家電、3C、美食餐飲等「30大獨家爆品」，包括dyson無線吸塵器、PHILIPS健康氣炸鍋等，以實體三倍券購買獨享特價再加贈新光三越禮券1000元；ESTEE LAUDER、KIEHL’S、LANCOME、LA MER、資生堂等明星化妝品4.2折起，以實體三倍券購買獨享特價再加贈新光三越禮券最高600元；持200元、500元實體三券消費，可獨享福里安花神、Muchoyaki、兩班家、瑞記海南雞飯等指定餐點買1送1。
此外，趁名品換季折扣6折起，使用三倍券入手更可省預算，像是GUCCI、DIOR、BOTTEGA VENETA、BAO BAO、JEROME DREYFUSS；輕奢飾品如AGETE、AHKAH等；me ISSEY MIYAKE、Tory Burch等設計師品牌；與ck calvin klein、agnes.b、max&co等設計師服飾等。
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