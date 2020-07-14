錢不是萬能，但沒錢卻是萬萬不能！人的一生中，說白點，麵包和愛情可是同等重要，少了麵包又如何能支撐愛情呢？想要讓口袋變深，除了仰靠聰明的腦袋之外，其實一起共創事業的伙伴也非常重要，現在艾菲爾老師要來告訴你，哪一個星座與哪一個星座的組合最有機會賺大錢，如果身邊出現符合條件的人，可得把握機會別讓對方溜走羅！朋友丶另一半都適用，記得也請分享給周圍的人，讓大家一起把口袋賺飽飽。

⭐️金牛座＋雙子座⭐️

被視為善於創造財富的金牛座，性格十分刻苦耐勞，務實又傳統，屬於現實主義者，不過也因想法較為固執，顯得不易變通，相較之下，擅長交際的雙子座反應靈敏丶善於溝通，儘管做事較粗枝大葉，倒也無傷大雅，金牛的優點結合雙子的長處，一動一靜丶完美配合，可以說是賺大錢的最佳組合。

⭐️獅子座＋天秤座⭐️

具有天生領導能力的獅子座，善於解決難題丶慷慨且大方，十分重視事業丶有企圖心，偶爾較顯霸道，而天秤座個性隨和，擅長客觀分析，對於任何事，總秉持著追求公正的理念，也因此有時會略顯優柔寡斷，如此情況就是好夥伴獅子扮演決定推手的時候，而隨和的天秤也能化解性個強硬的獅子，一剛一柔丶剛柔並濟，加上事業心強盛，這樣的組合還能不賺錢麽？

⭐️天蠍座＋射手座⭐️

人常說天蠍城府深丶心機重，但事實並不然，真正的天蠍待人真誠，個性沉穩且深謀遠慮，是做生意的一塊好料子，而為人熱情丶善良的射手，擁有不錯領導力，跟著射手工作想必每天都會很愉快，天蠍心思細膩丶機制多謀，偏向理性一方，樂觀的射手待人友善丶有自己一套處事邏輯，常對新事物展現熱情，偏向感性一方，如此結合理性與感性，勢必讓事業成功，金錢每天都來敲門。

⭐️摩羯座＋巨蟹座⭐️

善於理財的摩羯座，個性務實可靠丶一步一腳印，做任何事皆按部就班丶十分守紀律，而巨蟹座也同樣擅長理財，性格顯得更加節儉，極富責任感，可以說是視錢如命的兩個星座，願意為了賺錢，不惜再辛苦也要一起繼續打拚，加上兩者皆刻苦耐勞，長期積沙成塔之下，賺大錢的目標僅是近在咫尺！

⭐️白羊座＋處女座⭐️

處女座屬於典型地完美主義者，個性細膩丶善於分析丶做事情有條有理，且十分守信用，而白羊座則是行動派一族，非常講求效率丶毫不拖泥帶水，卻也顯得較易衝動行事，白羊座與處女座的組合，可說是互補成分居高，一個慢火熬丶一個快火炒，兩人合作起來的話，各有優勢也能相互平衡，適時地拉著對方，對於創造財富來說，是相當匹配的好夥伴。

⭐️雙魚座＋水瓶座⭐️

雙魚座天性善良丶慷慨大方丶待人處事融洽，在處理事情上直覺力敏銳；水瓶座好奇心旺盛，極富創新與探究的精神，遇到困難之事不會輕易退縮，隨和慈悲的雙魚自然能為自己創造好財運，再搭配願意勇於嘗試新事物的水瓶，即使不是特別愛財之人，財富也會緊緊地跟隨你們！

※本文出自塔羅牌老師艾菲爾FB