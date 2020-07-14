台東鹿野一年一度的「台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第10年，本月11日至8月30日登場，全聯吉祥物福利熊被台東縣府頒發為「熱氣球推廣大使」，去年獲得最受歡迎造型熱氣球票選第2名，今年四度在活動中升空；福利熊新朋友「水果探險隊」也首度現身亮相新歌處女秀，開幕當天吸引超過10萬人潮。

全聯行動超市車在「台灣國際熱氣球嘉年華」開幕現身，下次是8月29日和30日登場，將販售指定商品。（全聯提供）

全聯行動超市車在「台灣國際熱氣球嘉年華」開幕現身，下次是8月29日和30日登場，將販售指定商品。（全聯提供）

福利熊去年3月創立Instagram官方帳號，搶攻網紅市場，至今破2000位粉絲追蹤，今年全聯再推出福利熊新朋友「水果探險隊」，成員有蘋狗、香蕉狗、奇異狗，以卡通肖像聯手搶攻小朋友市場。

佳合福利熊無籽冰梅，20g，25元。（全聯提供）

福利熊悅氏礦泉水，330ml，7元。（全聯提供）

此外，開幕前2天，全聯行動超市車也開到活動現場，創造破10萬元業績，不同時段都有熱銷商品，早餐時段是OFF COFFEE與READ BREAD麵包，下午是清涼冰飲、晚上是啤酒。接下來8月29日、30日閉幕時行動超市車還會出現，販售限定零食、飲料、冰品與OFF COFFEE與READ BREAD麵包等商品。