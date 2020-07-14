今年上半年因新冠肺炎影響，帶走許多人的生命，還有許多行業受到衝擊，甚至有人被迫放無薪假。對此星座專家唐綺陽在節目《女人我最大》中，公開下半年工作運勢強的星座，快來看看自己有沒有上榜。

第三名：處女座、巨蟹座

處女座在下半年有發揮才能機會，不過「富貴險中求」，很多事情會突如其來，因此處女座朋友在下半年不能鬆懈，必須步步為營，才有機會大贏。

巨蟹座會有升官運，或是受到長官待見，不過也因為被長官關注，因此會時常被長官使喚。

水瓶座下半年人際關係大爆發。（圖／翻攝自《女人我最大》YouTube）

第二名：水瓶座、天蠍

水瓶座的朋友在下半年人際關係爆發，會以玩樂心情來工作，機會更是四面八方而來，雖然上半年水瓶座個性較封閉、害羞，容易鑽牛角尖，但在下半年學習運大開、幕後運爆發，像是副業或畫畫，本來是個不值錢、無聊的事，都有可能變成一個可能性。

天蠍座今年有不錯的嘗試，可以做一些新鮮有趣的事，像是跨領域的事情，下半年天蠍座會玩得很開心。

牡羊座下半年運勢有機會紅得發紫。（圖／翻攝自《女人我最大》YouTube）

第一名：牡羊座、雙魚座

牡羊座在下半年會大紅大紫，其中因素是自己個人特質要好，主動積極讓別人感受到，若被人討厭的話則會千夫所指，因此好感度要高；牡羊座朋友的貴人運也不錯，但要「聽話」，下半年就會又紅又火。

水象星座的下半年火星會落在工作宮位，會有接不完的工作，還會受到對方指定要你來完成這項工作，再加上會有很旺的人氣、人際，因此雙魚座在下半年工作運勢很好。

更多 CTWANT 報導