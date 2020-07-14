有133年歷史的葡萄牙皇室御用頂級香氛品牌CLAUS PORTO，最初以香氛皂奠定品牌傳世經典，完美比例調香、精緻包裝藝術，到殿堂級的手工製程，皆蘊含歐洲美好年代時期，葡萄牙在藝術、建築、自然環境到人文與生活型態的精彩詮釋。

儼然是香氛藝術品的CLAUS PORTO穿梭一世紀後，依然優雅縈繞，2020父親節前夕，DAVID & MAISIE Select首度引進專為紳士打造的MUSGO REAL香氛系列古龍香水，四款獨特經典香調，完美詮釋經典、浪漫、穩重、率直等，不同典型的紳士風雅。

MUSGO REAL香氛系列古龍香水共有四款獨特經典香調。（圖／邱映慈攝影）

CLAUS PORTO不僅是皇室指定御用品牌，現今更是全球名人自用與送禮的首選，舉凡美國脫口秀天后Oprah Winfrey歐普拉、好萊塢巨星Johnny Depp強尼戴普、國際超模Kate Moss凱特摩絲，皆為忠實愛用者。MUSGO REAL為CLAUS PORTO旗下的第一款完整系列，最初於1930年推出，香調以紳士為創作靈感，詮釋四種不同風格的絕佳品味。該系列擁有90年歷史，於葡萄牙的紳士圈擁有崇高地位。

MUSGO REAL系列於1930年推出的第一款商品就是身體皂。（圖／邱映慈攝影）

在葡萄牙紳士家中，或許不是人人有香水，但一定有一塊MUSGO REAL香氛皂。專為紳士設計的MUSGO REAL香氛系列，產品包括香氛皂、香水、鬍後水等，由DAVID & MAISIE Select保養品選物品牌獨家代理引進來台。CLAUS PORTO是製作手工頂級香氛皂的始祖，在葡萄牙擁有無可取代的品牌地位，恪遵皇室傳統製皂工法與七道繁複製程技術，每一款手工香氛皂都有獨特的包裝與命名，MUSGO REAL系列於1930年推出的第一款商品就是身體皂，至今仍保留經典與剛硬美感。呼應四款古龍香水香調的四款身體皂採用100％植物油配製而成，各有滋養配方。

190g身體皂NT780以手工放置棉繩製作，將香皂模塑並手工包裝，手工棉繩方便吊掛在洗手台或淋浴間使用，為生活細節更添細膩質感和品味。（圖／邱映慈攝影）

為了歡慶MUSGO REAL 古龍香水全新上市，DAVID & MAISIE Select 官網推出優惠活動，在7/20至8/20期間，凡購買MUSGO REAL古龍香水 100ml、異國冠冕身體皂160g (無棉繩)，原價NT3,160特價NT2,980，數量有限，售完為止。

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★獎品內容 ｜ MUSGO REAL系列身體皂*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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