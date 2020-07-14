2020年國際汽聯世界一級方程式錦標賽(FIA Formula One World ChampionshipTM)於七月第一個周末，在奧地利以「2020年一級方程式錦標賽勞力士奧地利大獎賽」為開端，迎來新賽季！勞力士長期致力於推廣全球賽車運動，尤其在此前所未見的時期，很榮幸能擔任冠名贊助商，協助這個眾所企盼的賽事重返舞台。

自7/3至7/5一級方程式錦標賽於奧地利斯皮爾伯格的紅牛賽道揭開二連戰的序幕。談及賽事重啟，奪得九屆一級方程式錦標賽冠軍的勞力士代言人馬克.韋伯(Mark Webber)回應道:「重新開賽的消息令人鬆了一口氣，選在如此美好的奧地利作為地點，也讓人既興奮又期待。所有車手與車隊應該都迫不及待重返賽道了，這真的是撼動人心的好消息，預祝比賽精彩絕倫。」一級方程式錦標賽因新冠肺炎疫情延宕多時，本月初宣布首八場的新版賽程表。奧地利二連戰結束後，將移駕至匈牙利，再前往英國二連戰，接著依序至西班牙、比利時、義大利，皆訂為閉門戰，預計未來幾週將公佈最終版賽程表，將可能包含15至18場賽事。

勞力士一級方程式錦標賽首戰回歸奧地利賽道（圖／品牌提供）

2020年一級方程式錦標賽滿70周年，將在8/7至8/9於英國銀石賽道(Silverstone Circuit)舉辦的大獎賽中的第二場賽事場合紀念此刻。銀石賽道為1950年全球首場大獎賽鳴槍開跑的地點，今年回歸此處，正好藉此回顧賽車運動深遠的歷史淵源，除了能回首那一段段傳奇故事如何為後代鋪陳康莊大道，亦可見證此產業不斷推進的科技成就。勞力士八年來皆擔任一級方程式錦標賽的全球合作夥伴與大賽指定時計，持續支持賽車運動界的巔峰賽事，並投身於堅持恒久、推動創新。

勞力士一級方程式錦標賽首戰回歸奧地利賽道（圖／品牌提供）