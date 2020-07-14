大陸女星秦嵐也穿了！2020秋季系列中，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli以嶄新手法演繹品牌典藏作品。設計師在這今昔互通的時間軌道上拾取設計法則的碎片，Valentino Bluegrace圖案以至60和70年代的花卉及幾何印花，種種典藏作品的設計標誌貫穿整個系列、融入多款單品和造型中，以摩登、符合當代生活的方式呈現，也呼應現代女性穿搭的現實面，混搭、拆解、堆疊，最後將日與夜的界線卸下。

2020年秋季系列的Valentino Bluegrace向荷蘭著名的代爾夫特 (Delft) 藍陶擷取靈感，把獨特美學融入Valentino的世界。16世紀用以點綴荷蘭陶瓷的海軍藍色花紋與品牌結下的不解緣，早於68-69年秋冬高級訂製系列首度登場，其後再於13-14年秋冬系列以另一面貌呈現。

秦嵐「一抹優雅藍」重現獨特美學經典（圖／品牌提供）

經典陶瓷花紋在白色背景上以清新的藍色單一花束或重複碎花圖案體現，再以酒紅色、紅色和黑色細節點綴其中。系列的設計與裝飾細節和主題相映成趣，更與薄紗、廣東縐紗及錦緞等面料營造的俐落線條形成強烈對比。