Garmin戶外智慧腕錶系列再進化，邀請到戶外探險女神Janet配戴全新fenix 6S Pro Solar太陽能進階複合式運動GPS腕錶現身。

Janet近期除了主持工作外，也多方嘗試戲劇，並與老公George共同製作了給小朋友的Podcast節目。這一次受到Garmin邀請親自體驗錶款後，除了全新太陽能充電技術，錶款內建豐富的運動模式也是相當吸引Janet的一大亮點，而anet及身邊喜愛潛水、戶外探險的朋友，雖然最近無法出國，但還是會留意戶外需要的配件，像fenix 6 Solar系列具有的GPS衛星定位系統與地圖資訊，在登山時能夠充分瞭解地形狀況，遇到緊急事件能夠將位置資訊發送給緊急連絡人，加入了太陽能充電面板，更能在戶外探險時都能安心。

戶外探險女神Janet 以一 襲細肩洋裝出席活動。(圖/品牌提供)

熱愛滑雪的Janet發現fenix 6 Solar系列內建全球約 2,000 個滑雪場圖資相當驚喜，fenix 6S Pro Solar太陽能進階複合式運動GPS腕錶讓她能更加瞭解滑雪場的地形狀態，就算初到陌生的場地也能更快上手。此外，Janet也表示fenix 6 Solar系列新增的衝浪和攀岩運動也讓她迫不及待想在下一次挑戰時配戴錶款，實際觀察自己的衝浪距離、浪上速度等數據。