女人心機，從一支唇膏開始，自然粉嫩的光澤唇、帶著淡淡的甜甜水果氣息，原來，這就是翻轉愛情命運的誘人秘訣，散發費洛蒙於無形的偷心絕招！7月底即將於屈臣氏獨家上市的「露華濃輕吻誘光潤唇膏」，就是一款具備上述效果的潤色型潤唇膏。

露華濃輕吻誘光潤唇膏是每個女性的化妝包裡都該有的秘密王牌，完全沒有使用上的技巧門檻，可快速完妝，妝效自然，完全沒有使用場合侷限，讓妳隨時隨地都能從容散發最自在的誘人風采。

MODEL示範色為001粉嫩櫻。（圖／品牌提供）

這是一款會令戀人認定妳就是迷人得如此渾然天成的潤澤系唇彩。成分添加乳木果油、角鯊烯成分，保濕潤澤更持久；水蜜桃甜味添加，散發淡淡甜蜜氣味，更誘人。最重要的是，對於很多看不懂口紅選色的男人來說，露華濃輕吻誘光潤唇膏的效果，就是能打中他們的自然妝感，不管是「001粉嫩櫻」的淡淡櫻花粉紅、「002珊瑚橘」的自然潤透橘，或「004石榴紅」所帶來的紅潤性感，全都是能讓他們一再怦然心動的心機之選。

露華濃輕吻誘光潤唇膏共推出三色。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 露華濃輕吻誘光潤唇膏*1。

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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