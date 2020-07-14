新北市最大的百貨「宏匯廣場」本月31日試營運、9月底開幕，未開業就先上架「會員APP」，今（14日）還與玉山銀行聯名發卡，推出振興三倍券相關優惠，打破百貨記錄，提早開拓客源。

宏匯廣場位在新莊副都心，搶先發的玉山宏匯廣場聯名卡端出牛肉，鎖定前1萬名新戶打出「刷3000贈3800」優惠，31日至8月25日刷3000元可獲新戶首刷禮500元、消費滿額禮200元、刷卡滿額禮100元、振興加碼禮1000元、政府回饋金2000元，共3800元，強力開發主顧客。

宏匯廣場與南夢宮獨家合作「VR ZONE NEW TAIPEI」，提供沉浸式的虛擬實境娛樂體驗。（宏匯廣場提供）

此外，宏匯廣場與日本株式會社萬代南夢宮游藝獨家合作開設台灣首家、全球第10家「VR ZONE」，由於在新北市，將場館命名為「VR ZONE NEW TAIPEI」，是占地350坪的虛擬實境遊樂園，將引進12支黃金級遊戲IP，提供沉浸式的虛擬實境娛樂體驗，刷聯名卡購票可享85折。

針對玉山宏匯聯名卡友還有多項優惠，像是於館內當日單筆刷卡200元，可折抵2小時停車，合併其他停車折抵方案最多可停5小時；館內有52個餐飲小吃與超市品牌進駐，每月13日於指定餐廳用餐單筆消費2000元享10%回饋；全館單筆消費滿999元，憑同卡號當月或前月實體簽單，年底前開幕的美麗新影城現場購票天天享66折起，再享中杯可樂+小爆米花優惠價80元。