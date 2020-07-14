在疫情衝擊下，香港各大拍賣會透過線上拍賣和網路平台宣傳，終於畫下完美句點，其中又以佳士得（Christie’s）的數位轉型最為積極，以「化整為零」推出多場網路拍賣會。蘇富比（Sotheby’s）今年總成交金額直上32.2億港元，其中最受矚目的焦點莫過於常玉的《綠色背景四裸女》，以2.58億港元高價落槌。

常玉的畫作在今年拍賣會搶盡風采，一幅《綠色背景四裸女》以2.58億港元高價落槌。（Sotheby’s提供）

佳士得成交總額18.4億港元，整體成交率達88%，若再加上近半年數十場小型網路拍賣會，數字將遠超過於此，主要是佳士得打從年初即「化整為零」積極轉戰網路拍賣會，幾乎隔一兩周就有小型網拍，一來可延長戰線、分散風險，二來讓買家習慣網路下單競價，為壓軸的香港實體拍賣會做準備。

佳士得香港拍賣會圓滿落幕，受疫情衝擊積極轉戰數位網路，但實體拍賣會仍不減買氣。（Christie’s提供）

上周起登場的各大拍賣會，全球買家透過網上管道積極參與拍賣競投，以佳士得為例，買家來自全球35個國家，其中有22%買家為首次參與拍賣，網上登記人次成長47%，有四分之一買家為年輕世代。

今年拍賣會上，常玉的畫作可謂搶盡風采，一幅《綠色背景四裸女》在蘇富比以2.58億港元落槌，佳士得跨國登場的「ONE：現當代全球聯合夜拍」，吸引10萬名觀眾上網觀看，最高價拍品為常玉《青花盆中盛開的菊花》，成交價高達1億9162萬港元，創下藝術家靜物主題畫作拍賣紀錄。

佳士得最高價拍品為常玉《青花盆中盛開的菊花》，成交價1億9162萬港元，創下藝術家靜物主題畫作拍賣紀錄。（Christie’s提供）

兩大拍賣會的珠寶類皆以藍鑽領銜，佳士得珠寶類最高價拍品為燕蘭（YAN）12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，以1億2238萬5000元港元落槌。蘇富比則是一枚5.04卡拉心形艷彩藍鑽戒指，以8,200萬港元成交。

佳士得珠寶類最高價是這枚12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，以1億2238萬5000元港元落槌。（Christie’s提供）

蘇富比珠寶類一枚5.04卡拉心形艷彩藍鑽戒指，以8200萬港元成交。（Sotheby’s提供）

腕表類則呈現百達翡麗與勞力士雙雄稱霸的局勢，佳士得最高價拍品為百達翡麗型號5033鈦金屬自動上鍊酒桶形腕表，具三問及年曆功能，成交價1512萬5000元港元，創下該型號的世界拍賣紀錄。蘇富比的一枚勞力士青金石表盤ZENITH製機芯的DAYTONA腕表，以2540萬港元成交，刷新勞力士自動上鍊Daytona拍賣紀錄。

勞力士青金石表盤ZENITH製機芯的DAYTONA腕表，以2540萬港元成交。（Sotheby’s提供）