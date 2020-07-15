大陸網紅「思怡不吃橘子」因為從肉肉女爆瘦成辣妹，而上了熱搜！他在小紅書上分享自己花了一年時間從98公斤減到59公斤，瘦了將近40公斤，而且他坦言「中間沒有運動」，因為他太懶了，讓人不禁好奇他到底是怎麼瘦下來的？

「思怡不吃橘子」表示自己是一個特別懶的人，平常工作很忙，也沒有時間去運動，所以減肥過程中沒有搭配任何運動，而是用控制飲食搭配吃些補助的東西瘦下來的。

「思怡不吃橘子」大方分享自己98公斤和59公斤的對比照片。（圖／小紅書@思怡不吃橘子）

他的早餐會在9點之前吃完，午餐會在1點前吃完，大概吃7、8分飽就不吃了。晚上不吃飯，吃紅蘿蔔、黃瓜、番茄這類蔬果來增加飽足感。他特別提醒減肥時一定要多喝水，才可以加速代謝，他一天至少會喝2000cc至2500cc，可以讓減肥效果更好。

「思怡不吃橘子」坦言，雖然通常他都說是用了一年時間瘦下來，但其實第8個月的時候就已經從98公斤減到59公斤了，剩下幾個月一直努力在維持不復胖，因為都胖20幾年了，突然瘦下來，身體需要一個接受適應的階段，他強調減肥很需要耐心去堅持，沒有人會突然吃胖，也沒有人會突然變瘦，所以絕對不要嘗試不健康的激烈減肥方式，以免傷身體就完全不值得了。