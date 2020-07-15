白冰最近在真人秀《乘風破浪的姐姐》活躍的表現受到大家的注意，他表示錄影時常常需要熬夜、又累壓力又大，但在這種狀態下白冰仍然維持細緻的好膚質，讓人很好奇他是如何保養的？因此白冰也特別在自己的小紅書帳號分享自己的保養3步驟，就算熬夜也不會讓肌膚看起來疲憊蠟黃！

▍1.「三水法」拍打三次化妝水

洗臉後白冰會先用含有精華成分的化妝水，直接用手輕輕拍打於全臉，等第一層化妝水吸收後拍打第二層，吸收後再拍打第三層，類似之前火紅的「七水法」，只是這裡簡化為「三水法」。他覺得肌膚喝飽水以後，對於後續保養品的吸收都有很好的輔助效果。

▍2.使用抗老精華

今年34歲的白冰很注重抗老保養，因此無論是夜間保養或妝前都會使用抗老精華，喜歡選擇清爽、好吸收、不黏膩的抗老精華，能夠改善乾燥、細紋、鬆弛問題，讓肌膚維持細緻狀態。

在 Instagram 查看這則貼文 deng_my（@deng_my）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 12:42 張貼

▍3.眼周使用眼霜

眼周最容易洩漏真實年齡，因此白冰也很重視眼部保養，他每天保養都會用無名指沾適量眼霜，輕輕拍打在眼下，他表示工作時常常帶妝10幾個小時，因此眼周保養很重要，才能在鏡頭前展現最佳狀態。