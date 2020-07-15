李沁是大陸知名女演員，身高166公分的他，體重常年維持在44公斤，甚至有次體重來到45公斤時被他形容是「人生最胖體重」！到底他是如何維持這樣的纖細好身材？

▍1.飲食控制

李沁平常飲食很少吃辛辣、油膩、油炸的食物，晚餐不吃主食，吃一些蔬菜和肉類，攝取纖維質和蛋白質，可避免節食減肥的反彈復胖，又能降低當日攝取熱量。嘴饞想吃零食的時候他會吃些熱量低、糖量低的水果，另外他本身就不愛吃蛋糕甜點，因此在糖量攝取也較少，對維持身材也有幫助。

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▍2.喝檸檬水

許多減肥過來人都會強調喝水的重要性，喝水量足夠才能讓身體代謝正常運作，若無法喝白開水的人可加入檸檬片、檸檬汁來製作成檸檬水，李沁也有喝檸檬水的習慣，他建議檸檬水最好是晚上喝，另外千萬不要放糖，以免攝取多餘熱量，對膚質也有不好的影響。

在 Instagram 查看這則貼文 李沁Liqin（@liqin_qqin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 18 日 上午 5:30 張貼

▍3.維持運動習慣

李沁本身有運動習慣，他分享運動除了可以控制體重，還可以紓壓，壓力大的時候跑一下，出一下汗，就會覺得一身輕鬆。