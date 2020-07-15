大陸網紅小粽子常和網友們分享保養和瘦身秘訣，在小紅書上擁有超過145萬粉絲，近日他分享自己養成易瘦體質的秘訣，表示從大學起體重大約就是在42至45公斤間徘徊，從小到大沒有胖過！他覺得易瘦體質其實和基因比較無關，而和生活習慣比較有關，只要養成以下9個習慣，要變胖也很難！
▍1.一定要吃早餐
小粽子表示早餐是一天中熱量的啟動器，睡眠的時候新陳代謝會很低，吃了早餐後新陳代謝才會回到正常的狀態，若在午餐前都不吃東西，那這段時間燃燒的熱量也比較少。
▍2.不要不吃主食
小粽子提醒減肥時不要極端的不吃主食，而是要選擇好的主食來吃，盡量選擇高纖維的碳水化合物來吃，像是糙米飯、地瓜等。
▍3.飯前喝蔬果汁或吃水果
大概在吃飯前半小時小粽子會喝一杯蔬果汁或吃少量的水果，可增加飽腹感，又能攝取維生素。
▍4.延長用餐時間
吃飯時要細嚼慢嚥，小粽子建議每頓飯至少要吃20分鐘。
▍5.不要喝湯
這裡的湯是指補湯或燉煮很久的肉骨湯等，這類的湯都含有大量的脂肪，熱量太高，湯品選擇推薦無油蔬菜湯，可攝取纖維質增加飽腹感。
▍6.飯後站立30分鐘
吃飯後不要馬上坐下，可以去客廳走一走，玩玩手機，若想要進一步養成易瘦體質的人可以靠牆站立，順便可以檢視自己會不會吃過量了。
▍7.少吃糖
外面賣的奶茶、飲料、蛋糕、雪糕都含有很多添加糖，其他像是沙拉醬或麵包也放了很多糖，都要少吃。
▍8.多吃肉
小粽子以前比較愛吃菜很少吃肉，身材看起來瘦但是很乾扁，現在多吃肉以後，他發現身材會變成有曲線的瘦，因為肌肉要靠蛋白質合成，肉含有好的蛋白質，因此多吃對身材曲線很有幫助。
▍9.多喝水
小粽子表示常常嘴饞想吃東西的時候，其實是渴了，而不是真的餓了，喝水可以加快新陳代謝，又能增加飽足感，讓人在非用餐時間不會亂吃東西。
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