已經38歲的宋慧喬，完全看不出歲月有在他臉上留下痕跡，肌膚狀態彷彿停留在20歲，他分享自己化妝台上有個愛用品是一瓶接著一瓶的用，可說是「空瓶率」最高，那就是雪花秀的潤燥精華，而這罐精華還能延伸出7種用法，簡單養出宋慧喬的「睡飽肌」！

1.無紋極緻養：取適量精華針對臉部局部細紋部位，如抬頭紋、八字紋、笑紋等，輕柔以指腹按摩，有效改善皺紋並提亮光采！

2.夜間偷偷養：將潤燥養膚精華與乳液、乳霜加以混和，幫助肌膚更加保濕、好吸收，清香的香味，幫助輕鬆入眠，並減少夜晚睡眠時水分流失，早上醒來臉蛋水潤動人。

3.眼周細細養：搭配眼部產品使用，有助改善黑眼圈、淡化眼周細紋，翌日擁有亮采美眸。

4.頸部加倍養：於頸部使用精華並搭配頸部按摩手法，能幫助快速滋潤、強化頸部肌膚、撫平紋路，綻放青春光彩。

5.天天甦活養：以精華作為每日潔顏後保養第一步驟，能喚醒肌膚能量，強化對外防護力；加入底妝使用，更能使妝容服貼，展現全日好氣色。

6.沐浴聰明養：藉由嗅吸天然草本香氛，將化妝棉取適量精華敷於臉部，能夠藉由沐浴時，加強循環與吸收，釋放肌膚之內外在壓力與疲勞，讓身心靈獲得嶄新能量。

7.涼感舒服養：將化妝棉取適量精華冷藏後敷於雙頰，幫助穩定肌膚，減少因高溫產生的肌膚問題，EX：油脂阻塞毛細孔、痘痘、粉刺等，回復肌膚油水平衡狀態。

2020年雪花秀明星商品潤燥精華EX再升級，推出第五代「潤燥養膚精華」，挾科技及經典成分之雙重創新突破，掌握關鍵抗衰老因子，主張由內而外提供肌膚修復能量，大幅提升關鍵第一步之保養修護力，藉以掌控肌膚老化的進程，建立肌膚健康生態系統，讓你的青春從頭主宰，立現8小時睡飽肌！