海膽可說是海鮮中讓人難以拒絕的高級食材，今年夏天開丼使用北海道直送的頂級馬糞海膽推出超豪華的「北海道三倍爆膽王丼」套餐，讓你一口吃牛排、一口吃海膽，實在是太滿足！

開丼去年夏天以韓國馬糞海膽與燒肉組合推出一系列的餐點，其中又以多達200克的爆量海膽與滿溢鱒鮭魚卵的「爆膽王丼」詢問度最高，上市一週即賣出超過200份，三個月累積銷售超過1000份。

今年搶搭三倍券商機，加上正值海膽肥美的時節，開丼再度選用海膽，於7月16日至8月31日獻上「北海道三倍爆膽王丼 1599元（每店每天限量）」，由最高等級的Prime美國翼板牛排丼與一整盒的北海道馬糞海膽組成套餐，適合與兩三位好友分食享用，並附上有「海中黑鑽石」美譽的魚子醬、日本醬油漬鱒鮭魚卵、微辣鹹香的明太子、海苔、生芥末及蔥花等七種配料，讓消費者除了能品嚐海膽的甜美原味，或者加入鱒鮭魚卵拌進鹹香多汁燒肉丼中的標準吃法，還能用海苔包著魚子醬及海膽做成手捲，感受海膽與魚子醬滑入喉中的雙倍頂級奢華享受，亦可做成海膽燒肉壽司，讓肥美燒肉與細緻海膽層層交疊，在口中綻放的鮮美，讓人大呼幸福，海膽與燒肉的三種吃法，讓消費者大飽口福！

「北海道三倍爆膽王丼」，由最高等級的Prime美國翼板牛排丼與一整盒的北海道馬糞海膽組成套餐，搭配魚子醬、日本醬油漬鱒鮭魚卵、微辣鹹香的明太子、海苔、生芥末及蔥花等七種配料，互相搭配怎麼樣都超好吃！（圖／邱映慈攝影）

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