我早就說過十二星座沒一個好東西，假如你非要把渣男二字往十二星座的男生上面靠，那麼十二星座裡面大概有九個都被女性同胞們給頻繁提名！

▍1.深情型渣男

代表星座：射手、巨蟹、雙魚

這類渣男被稱為「深情型渣男」，他們最具有代表性的特徵，那便是極度感性、情緒化的思維。他們相比其他男生，做事更加容易衝動，在感情裡也是最沒安全感的。他們很容易受傷，很容易多愁善感，一首歌就足夠讓他們憂鬱半天。在處理感情的時候，他們非常優柔寡斷，總是不能下定決心去做好一件事情。他們也是非常戀舊的存在，往往容易和前任搞不清楚，又或者和外面的女孩子曖昧不清。

和他們分手也是一件極其吃力的事情，因為他們提了分手，可能還會各種反悔，回來與你糾纏個半天，然後各種深情語錄，例如沒有你不能活這之類的話。他們不會一下子就把你徹底拋棄，而是不斷地回頭與你相愛相殺糾纏不清，直到有一天他徹底累了才肯放下你。這三個星座的男生，也是男生里面淚水最多的，他們會因為分手各種哭鬧，甚至鬧自殺。相比其他星座，他們是最不能控制好自己情緒的。

射手拋棄你，是因為他總覺得他給不了你什麼東西，給不了你想要的，他們內心戲太過豐富導致他們總是容易產生各種各樣的自卑情緒。但他們又很衝動，會因為一時的曖昧上頭而跟你在一起，他們真的很難區分清愛情和新鮮感的區別。他們很矛盾，有的時候想和你在一起，但他們又覺得自己沒玩夠，所以射手男很適合晚婚。

巨蟹男則是天生的演員，和你分手以後你會發現他在朋友圈裡會出現各種各樣傷感語錄，然後接連不斷給你狂轟亂炸的消息，一頓轟炸後他們又會變一個樣，你永遠搞不清楚他腦子裡到底在想些啥玩意兒。在談戀愛的時候，他們有很難做到自律，他們是極其不自控的，又很容易被一時的誘惑所吸引，到後來再來跟你各種懺悔。

雙魚男則是天生的詩人、文豪、藝術家，當你和一個雙魚座的渣男分手後，你會時不時收到他們精心創作的「千字文學作品」，聲情並茂極度富有感情，裡面時時刻刻流露出自己的傷感、悲愴、無奈、委屈。從一個雙魚男精彩的文字裡，你甚至會難以反應過來，他是個男人，因為雙魚座的渣男天生就擁有極度接近女性的感性思維和文采。

遇到這類渣男，你的日子可能會過得生不如死。他們不會一下子抽離，讓你難過一陣子就走出來了，他們會反覆在你的生活中盤旋，你感覺他要回來了誰知道他馬上又要離開了。你永遠都猜不到，他們下一步會走什麼，因為在感情裡他們自己都不知道自己想的是什麼，又該干什麼。他們本來就很缺乏安全感，所以他們面對感情的行為模式，甚至有些像女生。這一點，雙魚男尤其嚴重。

▍2.絕情型渣男

代表星座：摩羯、天蠍、處女

這類渣男可不會像第一類那樣跟你愉悅地玩耍了，他們乾脆利落，「拔刀」極快，離開你只是一瞬間的事情。他們做事下得了狠手，一旦不愛了就會立馬跟你斷得乾淨，你不論怎麼委曲求全，不論怎樣卑微，對於他們而言都沒有任何用。因為他們決定了的事情，基本上是很難反悔的。你可能常常會想，為什麼和他們能如此心狠手辣，可以做到那麼絕情，就好像你們曾經經歷過的一切，都沒有發生過。實際上，也不難發現，這三個星座和你戀愛的時候，多半是比較理性、理智的，他們不會動不動就鬧各種亂七八糟的情緒，或者每天多愁善感地跟你來回周旋。

他們相對來說，都是極其現實的星座，在他們談戀愛的時候，非常看重這段感情的性價比，非常計較得失。他們更加註重的是結果，而不像上面那三個星座注重的是過程。如果你沒能給他們一種未來的可行性，或者讓他們覺得和你戀愛得不到自己想要的東西，那麼他們就會及時放手。他們不會對你一味付出，和他們談戀愛（尤其摩羯）也並不是很甜蜜，相比下來他們可能更加適合與事業有成的你成為相親、婚姻對象，當然也請你做好對方出軌的準備。（男人婚後出軌真的和他的星座沒多大關係，這是個觀念和慾望的問題，在此不探討。）

摩羯座是這三個星座裡最狠的，絕對沒有之一。摩羯非常能忍耐，但是摩羯爆發了以後會很恐怖，你根本就想不清楚為啥他要和你分手，可他就是和你斷得一干二淨，這是不需要商量的。論心狠，摩羯永遠是第一，沒有任何一個星座能與其相比。所以你說你要挽回一個摩羯男，我真的覺得滿可笑的。

天蠍相比摩羯，他們的心狠也是出了名的，但是天蠍的心態沒有摩羯那麼好，他們心態是容易炸裂的。也就是說，他們在感情裡容易上頭，容易感情用事。和你分手，可能更多是因為一時衝動，可是他們不喜歡反悔，因為天蠍真的特別愛面子。所以和你分手後，也許心裡還會一直想你。很多女生和天蠍男談戀愛，最後都被傷得很深，因為天蠍不愛你的時候，你們的感情真就像完全沒有發生過。你跟摩羯談戀愛，大概沒什麼甜蜜回憶，跟天蠍談戀愛往往會有很多美好的回憶，這些回憶你一想起來，肯定會心痛的。這就是為什麼很多女生覺得天蠍比摩羯更讓自己心痛。

處女男相比上面兩個，要稍微柔和一些。他不愛你的時候，他的決定是不會改的，但是他會跟你講一大堆廢話，會去和你解釋前因後果，在解釋的過程中還會找很多客觀原因作為藉口，但說白了就是因為不喜歡你了。所以和處女男分手，帶來的感受可能不是悲痛，而是一種心態炸裂的自閉，被整得話也不想說了。他會從多個角度跟你解釋，用他一流的口才讓你知道你倆就是沒可能，當初他和你在一起只是他衝動了。不過處女男真的挺擅長撇清責任和養備胎的。

▍3.目的型渣男

代表星座：雙子、天秤、水瓶

一直到現在，我都認為十二星座的男生中，如果真的要比誰更加「渣男」，風象星座的這三位，一定是站在頂端的。在做渣男這一點上，他們真的比誰都要純粹。上面兩種，都是行為很渣，但這三個不僅行為很渣，他們的思想也渣得純粹，打從一開始就有著做渣男的念頭。風象星座的渣男，在做渣男渣事的時候，都有很明確的目的性，所以我稱他們這一類為「目的型渣男」。簡而言之，雙子男騙炮，天秤男騙錢，水瓶男騙感情。

雙子男是個出了名的「砲王星座」，他們的慾望極強，加上自己本身就極度追求新鮮刺激的感覺，所以他們往往會追求那種極致的肉體感受。雙子男的觀念非常「歐美化」，他們認為愛情、婚姻、性，這三者應當是分開的，不能把這些給混淆在一起。這種觀念在國內，是絕對不能被人們接受的。因此這些交友軟體達人們，真的手機裡可能會有無數帳號，在外和人說話也是張口閉口離不開「性」，並且他們絕對不能接受沒有性的愛情。

天秤座的渣男，與其說是喜歡騙錢，不如說是非常看重談戀愛帶給他的「利益」。這種利益，可能是金錢，也可能是權力，或者是事業、學業上面對自己的提升，又或者是滿足一些傳統觀念上的需求。就比如說，天秤男是真的可能會和一個自己不喜歡的人在一起的，家裡催婚年齡到了也沒辦法，就可能會找一個門當戶對的。找到了之後，因為沒有愛情作為支撐，他可能只是純粹把那個女人當成一個生孩子的機器，對家庭極其漠視，然後在外面糾纏不清。只有在極大程度滿足自己的需求以後，天秤心裡的那條「秤桿」才能達到平衡。

最後，我要說的水瓶男，這個星座是最讓人無法理解的存在。不能說他們喜歡騙感情，而是他們非常享受談戀愛，尤其是熱戀期的那個過程，給他們帶來的感覺。不僅僅是肉體上的滿足，他們更加看重熱戀期對方給自己帶來的那種極致的精神感受，那種時時刻刻為了愛情所亢奮的感覺。這並不是新鮮感，而是一種轟轟烈烈的情感滿足。因為水瓶男的內心，本來就很空虛。但是水瓶男，絕對是說變就變的，他不愛你了，只是一瞬間的事，他自己都不知道為什麼。水瓶是一個直覺極度敏銳，但自己內心感知能力很差的星座，這也導致他們做的很多事情都是極度不符合邏​​輯的，就連他們自己也不知道。

水瓶男最大的問題在於，他們真的很沒心沒肺，忘掉一個人只需要一個禮拜的時間就足夠了。他們記不清自己第一次的時候，記不清自己初吻的時候，也記不清自己初戀的名字，因為他們就是魚的記憶，這是來源於骨子裡對於感情的淡漠。有一個好處就是：水瓶男不喜歡和前任糾纏；但假如你成為了水瓶男的前任，那麼他對你的薄情也未必是一件好事。那些能談上幾年的水瓶男，真的很了不起，而且少之又少，因為在我身邊的水瓶男要麼就是沉迷幾個月的快餐式戀愛無縫接軌，要麼就是談上幾年卻也天天出軌。但其實，水瓶男更加享受的還是單身的快感。

因為對於水瓶男來說，他愛自由，勝過愛任何一個人。這也是我為什麼，從來不主張占有欲、控制欲極強，極度看重陪伴與未來計劃的摩羯女、獅子女、金牛女、巨蟹女和水瓶男在一起。你在和他談未來的規劃，他根本就沒興趣，估計滿腦子正在想怎麼釣下一個妹子。

別和水瓶男、雙子男談未來，一定要和天秤男談未來而不能活在當下，這是我給正在和風象星座男生談戀愛的你送的建議。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】