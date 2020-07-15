繼光香香雞推出「香炸雞搭配綠泰泰烏龍朵朵」沾醬吃法，開幕前50組只要1元。（繼光香香雞提供）

Tplus厚奶茶為紅茶茶底與奶精調配，選擇不膩口的奶精比例。（繼光香香雞提供）

人手一杯手搖茶飲已是夏日必備，據經濟部統計，2019年飲料店的營業額高達1040億元，平均每年成長8.9％，台灣一年可以喝掉上千億元的手搖飲。看好茶飲前景繼光香香雞xTplus茶加聯名全球首店7／15隆重開幕!

雞所屬的香繼光集團，今年夏季進軍手搖飲市場，插旗話題開幕的桃園新光影城，推出手搖茶飲品牌－「Tplus茶加」，翻玩炸雞配手搖飲的創意。

繼光香香雞X Tplus聯名店限定的「綠泰泰烏龍朵朵」及「松露觀音朵朵」，為遊走於飲料及法式冷湯沾醬概念之間的創意單品，其中「綠泰泰烏龍朵朵」使用綠咖哩粉特調的芝士奶蓋，獨特口感風味，激發出炸雞另一種新滋味；「松露觀音朵朵」則使用黑松露醬特調芝士奶蓋，重現松露薯條的絕佳搭配。

7月17日至7月19日限時3天，桃園新光影城店推出聯名套餐組合「香香炸雞搭配綠泰泰烏龍朵朵」或「樂薯搭配松露觀音朵朵」，前50組只要1元（原價149至159元）50組後聯名套餐組合，第2件只要1元。