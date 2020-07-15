頂呱呱Ｘ功夫茶主打組合「炸雞配珍奶」（頂呱呱提供）

頂呱呱Ｘ美國功夫茶遍地佈局，全台第8間的桃園新光影城店於今（15日）開幕，旁邊就是8月將開幕的桃園青埔八景島水族館X Park，為歡慶開幕，今（15日）當天免費贈送100杯功夫四季青茶，還有打卡送雞塊、消費送抵用券，及超激省的50元銅板價套餐，此外，全台門市也同步推出新品「經典辣味炸雞」。

台灣炸雞頂呱呱2018年正式插旗紐約，並與全球超過300間的手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作，推出新經典組合「炸雞配珍奶」。目前頂呱呱Ｘ美國功夫茶在台共有8間分店

，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、7月初剛開幕的劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板橋環球店，加上今（15日）新開的桃園新光影城店，佈局速度快速。

為歡慶開幕，今日當天免費送功夫四季青茶100杯；即起到7月19日套餐加價69元，可加購原味雞塊或經典辣味雞塊；即起到7月22日買任一套餐就送「滿200折20元抵用券」限量1000張等。