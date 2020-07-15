英國皇室成員威廉王子與凱特王妃近期恢復忙碌工作，除了開始踏出戶外出席各項公益活動外，也經常透過視訊慰問世界各地的醫護人員與專業人士。日前，凱特王妃便透過視訊連線前網球球王莫瑞（Andy Murray），一身「活力穿搭」再度吸引眾人眼光。

一向十分關心體育活動的凱特王妃，除了贊助俗稱「溫布爾登網球錦標賽」的全英草地網球和槌球俱樂部（All England Lawn Tennis and Croquet Club），近日也特別開啟視訊慰問原本要前往溫布頓網球錦標賽加油打氣的年輕選手們。

在 Instagram 查看這則貼文 Catherine‘s Fashion 💕（@catherinecambridgestyles）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 10 日 上午 7:50 張貼

隨著疫情持續在各地爆發，連帶影響歷史悠久的溫布頓網球錦標賽，凱特王妃今年特別找來了前世界球王莫瑞一同視訊位於倫敦南部邦德小學中的年輕球員們。而「高衣Q」的凱特王妃這次又展現高超的穿搭技巧，除了穿上知名品牌HVN的青綠色綁帶連身裙，用超可愛的網球小人圖騰向網球選手們致意外，胸前還配戴代表溫布頓錦標賽的胸針，網友們看了紛紛大讚「凱特王妃太有心了」、「果然是時尚王妃」。