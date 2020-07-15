迎接振興三倍券，全聯加碼又加碼，今（15日）起除了「振興大禮包」，7月15日至8月9日連續4周推出「振興月」優惠活動，每周都有不同商品祭出破盤優惠，總品項數將近百件，涵蓋乾貨、生鮮與預購小家電，首周15日至19日限時5天登場的超殺優惠，包含近期網友討論度超高的生吐司，原價69元、特價59元。

同時，預購小家電祭出會員獨享市場最低價優惠，包含首周登場的「arlink健康免油氣炸鍋」、「米塔MITA深層肌肉筋膜槍」與「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」等，挑戰市價最低2.8折起，PX Pay會員使用紙本三倍券消費滿1000元，還送福利點1000點。

PX Pay會員持實體振興券滿千元送千點，再限量加贈價值超過3萬元振興大禮包。（全聯提供）

此外，今起至8月13日持紙本三倍券單日單卡消費每滿1000元，PX Pay會員送福利點1000點、等於價值100元，實體卡會員送500點、價值50元；且再限量加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，把1000元價值放大30倍，涵蓋食衣住行育樂超過50個品牌折價券享買1送1、滿千送百等優惠，限量100萬份。

另，7月1日起持有北市敬老卡或愛心卡的市民，上網登錄敬老愛心卡領取三倍劵，並綁定悠遊卡後，今起憑卡消費累滿3000元，可得到中央2000元振興回存金，還可獲北市府獨家加碼1000元，於全台全聯皆可使用，回饋率100%。