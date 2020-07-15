日系美妝保養代理龍頭東方美集團(TFM)今年回饋消費者，推出振心集合特賣，並首度進駐台北百貨公司，旗下品牌SUQQU、RMK、ALLIE、AA都祭出超殺優惠，美妝控進去真的會買爆！

東方美集團(TFM)於七月中(7/15(三)~7/19(日))推出四天半在新光三越台北南西店9F（台北市中山區南京西路12號9F）與SOGO百貨台北忠孝館12F(台北市大安區忠孝東路四段45號12F)的超級特賣，除了絕對是美妝保養迷不可錯過的一場盛會，再加上3折起的超值優惠、首次推出加購價、滿額贈等優質好禮，一網打盡全美妝明星品的特賣會，不用飛日本也比日本當地購買更划算！尤其是以下5樣好物，絕對是本次特賣必買！

▍1.SUQQU滴管粉底液 高級底妝非你莫屬

這次特賣會東方美集團各家推出的特賣底妝都非常優惠且人氣，SUQQU第一代「晶采淨妍粉底液」，強調輕薄但具遮瑕的素顏底妝，推出近6折優惠給想要嘗鮮SUQQU底妝的消費者。另外，懶人福音「晶采立體水凝粉餅」也是必收重點，濕的粉餅，不論一般上妝或補妝都可立刻達到無瑕底妝。2020東方美特賣會SUQQU底妝與唇膏絕對是日妞都捶心肝的明星商品。

SUQQU滴管粉底液原價2700元，特價1620元。（圖／邱映慈攝影）

▍2.ALLIE 防曬王 抗摩擦不沾包包衣服

ALLIE從來都是Kanebo旗下品牌以來的防曬明星品，近6折優惠價格，與不黏膩且身體與臉皆可共用的產品實力，再加上只需使用洗沐商品即可卸除，是今年特賣會首搶排隊名單！消費滿2000元還可以用100元的超優惠價加購40g的ALLIE防曬，快趁這次特賣把防曬囤貨補滿吧！

ALLIE防曬90g原價850元，特價510元，還可以用超優惠的100元加價購40g的ALLIE防曬。（圖／邱映慈攝影）

▍3.LUNASOL眼影 大地色霸主超低折扣限定

如果是彩妝控，今年東方美特賣會首要鎖定LUNASOL限定色眼影，超強3折優惠，且在期效內的四色限定人氣眼妝盤絕不會失望。

LUNASOL眼影平均折扣約6折，眼影控不能錯過。（圖／邱映慈攝影）

▍4.suisai酵素潔膚粉 洗出細緻肌膚

超適合夏季的「suisai酵素潔膚粉32入週慶限定組」是送禮自用皆宜的夏季水煮蛋肌養成第一步，用6折價就可買到正商品。

高人氣的suisai酵素潔膚粉週慶限定組原價750元，特價450元。（圖／邱映慈攝影）

▍5.RMK光采粉霜 打造輕薄裸肌妝容

夏天想要打造彷彿天生自然美肌的輕薄底妝，一定不能錯過RMK水凝光采粉霜，這次特賣直接祭出5折優惠，底妝控一定不能錯過！