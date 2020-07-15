朵法粉紅花店。（DARPHIN 提供）

DARPHIN 全效舒緩精華液30ml，2500。（DARPHIN 提供）

NARS慾望高潮頰彩盤 ORGASM X 3.3g (X3)，1850元。（NARS提供）

頂級美妝搶攻夏季商機，齊推活動搶市，巴黎頂級保養DARPHIN以法式浪漫花店為概念，打造「朵法粉紅花店 à Paris」，讓疫情期間無法出國的消費者也能在花店中感受法式浪漫，宛若漫步巴黎。

「朵法粉紅花店 À PARIS」期間限定旗艦店於台北參食咖啡廳開跑，16日起至19日，之後也將於全台各大百貨巡迴，每個角落都是最佳打卡點，於FB或IG公開打卡上傳美照並標籤 ＃朵法粉紅花店 ＃darphintw ＃療癒小粉紅，即可免費獲得玫瑰芳香精露1.4ml，不限金額消費即贈送「限量花朵冰淇淋」，任購1件贈甘菊芳香精露4ml；任購2件贈療癒小粉紅保溫瓶；任購3件贈花梨木按摩潔面膏40ml，大方回饋品牌愛好者。

專業彩妝NARS則主打，至專櫃拍下「X」符號，在個人IG上公開打卡並標記 ＃慾望高潮MissionX ＃XAppeal ＃NARSTW，8月18日慾望高潮日將抽出價值萬元的NARS經典產品，詳情可參考品牌官網。