加拿大專業運動服飾品牌lululemon進軍台北101購物中心啦！剛慶祝在亞洲開幕第100間門市的lululemon，早已在運動領域引發高度討論熱潮，101新門市中精心推出豐富品項，滿足所有人的日常運動需求！活動現場邀請到王陽明與蔡詩芸甜蜜合體，睽違許久沒有一同現身的兩人坦言，運動是每日不可或缺的元素，兩位時常於社群分享健康生活的重要性，無論是透過大海活動推廣生態保育，或是藉由瑜伽或健身運動放鬆身心，都是他們喜愛的熱汗生活方式。

王陽明穿著Airing Easy Buttondown襯衫搭配ABC Jogger褲款，展現率性氣質。王陽明透露，品牌不僅只有運動服舒適、適合運動熱汗，休閒服飾的簡約設計配合而舒適的剪裁，也相當適合每天通勤的上班族。蔡詩芸則身穿Hype It Up夾克、Energy Bra Longline長版運動內衣，搭配lululemon與施華洛世奇合作的水晶瑜珈褲亮麗登場，本身就是品牌忠實愛好者的蔡詩芸，當天穿著愛牌跟著lululemon品牌大使一連嘗試多個運動動作，絕佳材質讓她坦言運動起來非常輕鬆、毫無負擔，私下總是輕鬆休閒裝扮的她也透露，lululemon真的是我每天日常穿著的最佳選擇。

閃光夫妻王陽明、蔡詩芸合體！甜蜜分享熱汗生活（圖／品牌提供）

SWAROVSKI WUNDER UNDER水晶瑜珈褲全台限量僅15件，並獨家於lululemon台北101門市販售，限量版SWAROVSKI Wunder Under運動褲採用了品牌標誌性的Full-on Luon® 四面彈性 （four-way stretch）面料，並加上Lycra®纖維，不但提供高度的包覆感及舒適感，適合高強度運動時穿著，閃爍耀眼的Swarovski水晶在光線折射下更會隨著身體每個律動散發光彩，讓各運動愛好者於運動時散發動人、自信的光芒，融合時尚與運動兩大元素。以奢華運動風尚席捲時尚圈。