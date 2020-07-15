古人常言「人面桃花相映紅」，擁有紅潤如桃花的好氣色，是從古至今每位女性所追求、招攬好運及人緣的必勝法則。當種種壓力、汙染、3C等外來因子而導致肌膚的作息混亂，肌膚出現細紋、暗沉、浮腫甚至乾癢等跡象，皆是它沒有睡飽的無聲哭泣！

如果生活作息紊亂已經影響到你的臉色，那就需要香緹卡小粉晶的幫忙，2020年香緹卡校正型保養新品「喚顏粉晶萃」再次突破護膚科技，以97.3%智能植萃成分加上全新水晶胜肽及醒膚胜肽，不僅能調整肌膚回到正常作息，更能夠瞬效解決暗沉、蠟黃、泛紅、細紋等「沒睡飽」的肌膚窘狀，同時提升肌膚淨透度、更顯粉嫩氣色，立即煥發光采並減少泛紅，讓肌膚顯得更年輕健康。

喚顏粉晶萃調節你的肌膚生理時鐘，熬夜也不怕面有菜色，肌膚每天看起來像睡飽飽。（圖／邱映慈攝影）

香緹卡保養專家Ellie也特別設計每日早晨加倍醒膚的桃花開心按摩法，搭配精華雙天后「喚顏粉晶萃」與「鑽石級精華液+」，同時運用粉晶按摩棒加倍引流、養出招桃花好氣色！

步驟1：以五月玫瑰花妍露噴灑全臉做打底，補充肌膚水分。

步驟2：拿取粉晶按摩棒，搭配各1/3管喚顏粉晶萃與鑽石級精華+混合塗抹全臉，以按摩棒心型雙角面為肌膚按摩引流。先從脖子處由上往下順刮，為肌膚引流。接著從下巴至耳後沿著淋巴順刮。接著以尖端按壓下巴處穴點－承漿穴，可緊緻臉部、消除浮腫。接著從山根兩側沿著顴骨順刮至太陽穴。再從眉頭沿著眉骨順刮至眉尾。並以向上輕推方式按摩眉骨穴點，緩解平常用眼過度之眼睛疲勞。最後在額頭處由下往上順刮。

先從脖子處由上往下順刮，為肌膚引流，接著從下巴至耳後沿著淋巴順刮。（圖／邱映慈攝影）

從山根兩側沿著顴骨順刮至太陽穴，再從眉頭沿著眉骨順刮至眉尾。（圖／邱映慈攝影）

步驟3：接著使用後續保養，全方位調養肌膚

今年度最受矚目的奢華精品跨界聯名在夏季閃耀登場，嶄新風貌的馬可波羅酒廊與知名保養彩妝品牌 Chantecaille「香緹卡」首度跨界合作，運用品牌中最頂級奢華「鑽石保養系列」的天然植萃元素與精緻細膩質感，結合主廚創意與精選食材，並融入「香緹卡」堅持環境永續與自然互惠共生的品牌精神，即日起至9月13日期間限定推出「鑽石級週末午茶約會」，每一項單品都代表著大自然的純淨和生命力，讓您全然感受夏日中清新自然且優雅奢華的迷人氣息，活動期間享用午茶還可獲贈香緹卡限量精美小禮。

馬可波羅酒廊與香緹卡首度跨界合作，期間限定推出「鑽石級週末午茶約會」。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得香緹卡小禮物*1，含花妍保濕修護面膜8ml、未來肌膚粉底3ml、花妍保濕潔面乳8ml

★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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