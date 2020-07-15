OUI ORGANIC唯有機純露花水。（唯有機提供）

專業與環保兼具的德國「GRN綠植機」有機髮品。（唯有機提供）

皺效奇蹟超級意外皺效霜118ml，5000元。（皺效奇蹟提供）

皺效奇蹟全球代言人牙縫超模始祖Lauren Hutton與其孫女Nina Clemente。（皺效奇蹟提供）

Rodial A＋視黃醇修護精露，3200元。（Rodial提供）

受疫情影響，電商業績飆漲逾4成，熱搭振興三倍券話題，美妝業者熱搭話題，各大業者爭相推活動，就是要在這波報復性消費中，補回上半年業績。

疫情期間，唯有機創辦人艾莉絲表示，品牌創業滿4週年，每年業績成長10到15％，客人回購率高，客單價約3000元，品牌9成產品來自法國，受疫情影響空運費用飆漲4倍，多數產品只能仰賴海運，上半年電商業績受限庫存，未能搶攻電商商機， 2021年目標進軍法國設櫃，開始海外展店，艾莉絲說，自己歷經感情、事業的低潮，迎來現在人人稱羨的人生，這些都是經過長期努力而來，也曾無數次質疑自己，但她選擇當自己的朋友，朝自己的目標走去，現在的她比4年前更有自信。

「唯有機Oui Organic」今年邁入第4周年，始終堅持嚴選優質、安全、無毒的有機產品，艾莉絲也將這樣的理念及專業延續到自有品牌研發，推出「OUI ORGANIC玫瑰純露花水」，將法式保養美學帶到台灣市場。

盧亞集團線上購物網上半年業績飆漲4成，業者表示，上半年受疫情影響，昇恆昌、機上購物通路業績銳減，幸而品牌快速轉向電子商務，也搶在振興三倍券開始前，先發送品牌振興券搶攻話題商機，凡消費就送2000元購物券，15日創下百萬商機，也吸引超過500位會員加入，網購平均客單在2000元左右。

經典熱銷品牌「皺效奇蹟」超級意外皺效霜，短時間內躍升銷售冠軍，更在好萊塢名人間造成一股狂熱旋風，至今全球已有超過800萬支的銷售紀錄，全新配方登場，業者找來牙縫超模始祖Lauren Hutton擔綱代言，她以牙縫為傲，拒絕改變個人特色，寫下超模傳奇，今年76歲的她展現智慧之美。

美妝複合櫃FansFassiii美妝複合櫃響應三倍券，旗下品牌KRYOLAN歌劇魅影、ioma、Rodial以及BV意柏嘉祭出超有感優惠回饋，業者加碼1000元消費券免費送，即日起至31日消費指定商品，可獲「品牌500元消費券2張」，現場可抵用，亦可搭配政府三倍券一起使用，詳情可洽各專櫃。