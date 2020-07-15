最近討論熱度最高的沐浴乳絕對是一款號稱有「少女體香」的沐浴乳，之前在日本上市已經造成斷貨大熱賣，來台灣還沒宣傳就已經開始缺貨，日本網友號稱洗了會散發「高中女生味」的沐浴乳真的有這麼神？

根據日本樂敦製藥調查發現，80.4%的女性表示年齡影響了自己身上的味道，體味的變化也間接影響了女性魅力度。日本樂敦製藥也針對女性身上氣味變化進行研究，發現年輕時身上的自然甜香味，是來自體內的Lactone，而Lactone的濃度在女性十幾歲時達到高峰，但過了30歲後便大幅流失，於是清甜體香隨著年齡的增長逐漸淡去。同時，導致加齡臭的2-Nonenal卻容易隨著年齡增長而形成，造成一股難聞的油膩味，且用清水和一般沐浴乳難以洗去。

DEOCO白泥淨味沐浴乳。（圖／品牌提供）

「DEOCO白泥淨味沐浴乳」就是添加了Lactone清爽甜香，沐浴後能自然散發如少女身上蜜桃和椰子般的清香味道，一覺醒來，仍能感受到持久香氣，透過增加Lactone香味，也讓女性自覺更有女人味、吸引力，以及感覺更加年輕。除了重現少女般的自然清香之外，「DEOCO白泥淨味沐浴乳」嚴選日本厚生省核准抑菌成分IPMP和樂敦獨特白泥配方，能吸附肌膚多餘油脂，深層清潔毛孔汙垢及老廢角質，徹底洗淨臭味根源，對抗惱人的體味、汗味、酸臭味、加齡臭。

這款沐浴乳才剛在台灣上市就已經引發熱烈討論，知名部落客宅女小紅也表示被「高中女生口味」的沐浴乳吸引，部落客韋恩也分享自己雖然是大叔但覺得這款沐浴乳去除臭味的效果真的很強，但他不太覺得有「少女味」，反而覺得像是「奶貓味」，感覺又會引發貓奴們的一波討論熱度！

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★公佈時間 ｜ 2020/7/23

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