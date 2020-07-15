新光三越台南新天地美妝區提袋率高。（新光三越提供）

新光三越台北南西店一館9樓有法雅客和東方美集團特賣，來客絡繹不絕。（新光三越提供）

新光三越台北站前店運動休閒用品被大搶購。（新光三越提供）

振興三倍券今（15日）上路，首日登場提振買氣有功，包含新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風等百貨，化妝品、家電、3C、家電、服飾、運動休閒等商品業績都向上彈跳，有的好到翻倍成長，其中，新光三越全台各館都可見排隊人潮，簡直是周年慶提早報到了。

新光三越今起打出30大獨家爆品享4.2折起或買1送1等優惠、持3000元紙本三倍券可兌換1000元抵用券限量1.5萬份，全台15店業績翻倍成長、人潮成長20％，以女裝、化妝品、3C、家用4大業種表現最好，流行服飾因換季折扣加上出遊需求，T恤和洋裝最搶手；家用則以電視、香氛產品最熱銷。

遠百百貨服飾主打3000回饋1500，回饋率高達50％，所以三倍券梭哈的都用在金額較高的商品，小額集中在小吃餐飲，兩者再搭配部分分店有振興coupon券及各店都有的振興超值回饋商品，買氣大增。

觀察今11時至15時遠百全台11店使用三倍券金額，冠、亞軍是台中大遠百、板橋大遠；購買商品中，台中、板橋大遠百皆以運動休閒為主，板橋中山主力是餐廳，高雄大遠百多為保健／家電類。

遠東SOGO全台分店針對三倍券皆有16.7％回饋，台北店最高回饋達27％，台北店忠孝、復興館2館今業績皆成長30％；民眾使用三倍券多用在消費化妝品、戶外運動、餐飲等業種。

此外，量販、超市家樂福、愛買和全聯等因民生用品持三倍券消費好入手，各店來客都增加，有趣的是，全聯澎湖有家分店開店10小時內收到超過8萬元紙本三倍券，可見婆媽搶購生鮮、雜貨力道超猛。

全聯今起持紙本三倍券消費滿千送千點，與贈送價值超過3萬元的振興大禮包，今天16時前，平均一家門市紙本三倍券的消費金額約1、2000元至7、8000元不等，最多的將近2萬元，大多購買民生用品。

愛買今起至28日買指定小家電、電視、冰箱、洗衣機、冷氣單筆滿1萬元使用3000元紙本三倍券可折抵4000元，滿2萬元用6000元三倍券可折8000元、滿3萬元用9000元三倍券可抵1萬2000元，今天雖是上班日，中午前業績已較上周同期成長2成，持券購買家電的較多。

家樂福今起持紙本三倍券單筆滿1000元送價值4萬元的振興彭湃包，預估家電類、3C筆電桌機、健身用品、女性內衣、傢俱、寢具、濾水器等買氣都會提升。