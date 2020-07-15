本周五（7月17日）青春熱血偶像劇《違反校規的跳投》即將上映，在劇中飾演籃球校隊隊友的吳念軒和宋偉恩，從戲裡打籃球打到戲外，是超級好麻吉，日前兩人還相約一起參加大甲媽祖繞境，更加證明兩人私底下的好交情。

吳念軒穿義大利高端潮牌MSGM男裝、宋偉恩則穿英國Paul Smith男裝，為宣傳新戲《違反校規的跳投》進棚拍攝時尚專題。（JOJ PHOTO攝）

《違反校規的跳投》劇情以高中籃球校隊為故事的主軸，在籃下揮灑青春的汗水、展現傲人的青春肉體，自然是不可缺少的元素，尤其兩人都是身高185公分以上的長人，打起籃球理應輕而易舉，不過問及球技，原本說話像連珠砲的兩人竟然吞吞吐吐，甚至臉紅了。

「很愛打籃球，也曾參加過籃球隊，但球技不佳！」吳念軒笑說，大學時曾憑著身高優勢上場比賽，但打球衝太猛受了傷，從此戰力大減。宋偉恩也坦承自己身材高佻，常被同學誤解硬逼著上場，可惜自己的個性「溫良恭儉讓」，打球太斯文，只能說「打球姿勢100分，球技只有60分」。

「違反校規」則是另一個美麗的誤解，兩人看似放蕩不羈、渾身散發叛逆的帥氣，但其實從幼稚園到大學都是循規蹈矩的「乖乖牌」，想了半天，就是想不起來有任何違反校規的紀錄，最後吳念軒才勉強透露高中時曾穿拖鞋到學校，結果被教官罵，「這應該算違反校規吧！」

兩人為宣傳新戲受邀進棚拍攝時尚專題，吳念軒穿義大利高端潮牌 MSGM男裝、宋偉恩則選穿英國Paul Smith男裝帥氣入鏡，在鏡頭展現超強默契與好心情。

MSGM龍蝦印花短袖襯衫，1萬5300元。（MSGM提供）

PS by Paul Smith熱力圖印花短袖襯衫，8300元。（Paul Smith提供）

MSGM簡約風logo後背包，8800元。（MSGM提供）