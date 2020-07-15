暑假到，全民瘋國旅，HAPPY GO響應振興三倍券及安心旅遊補助，昨（15日）起至8月31日推出「HAPPY GO振興加碼 快樂多10倍」活動，邀近千萬卡友暢遊全台22間遊樂園，並順遊台中、高雄2大商圈，祭出開寶箱得點數、全台狂送30萬點再抽萬元旅遊券。

活動期間凡於指定樂園、台中商圈或高雄商圈特約店，上傳符合活動的照片至IG並標記#HAPPY GO振興加碼，有機會抽頭獎PS5。同時，為歡慶HAPPY GO App本月破200萬次下載，還有抽萬點活動。

「HAPPY GO振興加碼 快樂多10倍」活動涵蓋配合政府安心旅遊計畫19歲以下免費的全台22間遊樂園，透過HAPPY GO App開啟活動頁面，於樂園入口處或售票處開啟AR寶箱，可獲HAPPY GO點數100至1000點不等，同時呼應安心旅遊千元補助，加碼抽雄獅萬元旅遊券，讓卡友享10倍優惠。

HAPPY GO響應政府政策推品牌活動，即日起透過HAPPY GO App進活動頁面，於樂園指定處開啟AR寶箱可獲眾多好禮，再抽萬元旅遊券。（HAPPY GO提供）

為此，HAPPY GO順勢在App調查哪間樂園免費入園讓民眾最感興趣？5天內吸引4萬多人投票，前4名為六福村、麗寶樂園、九族文化村和劍湖山世界，非樂園系列的杉林溪森林遊樂園排第5名。活動期間19歲以上需購票者憑HAPPY GO App享台中麗寶樂園約65折購票優惠，於園內開啟寶箱還可抽馬拉灣20周年紀念商品、飲料免費等。

看好三倍券可帶動商圈經濟，HAPPY GO即日起至9月30日也攜手遠東集團旗下百貨零售通路與特約商業者推出商圈加碼活動，其中，「台中購物節」主打消費點數加碼回饋，使用HAPPY GO Pay跨通路累滿3萬元抽遠東百貨3000元禮券；單筆消費滿200元，當月累滿3次再抽200點；另有HAPPY GO App打卡享會員專屬好禮再抽50點以及通路加碼活動，點數最高3倍送。

「高雄點數嘉年華狂歡節」則推出「高雄多一點、爸氣限定打卡送好禮、只兌你好」等三重好康，居住於高雄卡友凡於高雄任一合作特約商消費並累點成功即贈50點，使用遠銀卡累滿萬元再加贈100點；8月1日至9日於前鎮區、苓雅區的合作特約商店上傳FB打卡，公開貼文並TAG「#高雄夏日揪HAPPY點數嘉年華」，8月1日前至HAPPY GO粉絲專頁活動貼文留言，有機會獲得千元百貨禮券等多項好禮；8月31日前高雄卡友於兌點專區兌換商品或票券，即享點數全額返還，每人最高回饋300點。

另，遠東銀行力推綁定數位三倍券優惠，凡綁定並使用HAPPY GO Pay消費，享銀行刷卡滿額點數最高14倍，8月31日前累滿3000元，且符合銀行信用卡振興券回饋資格者，不論新舊卡友皆可額外得HAPPY GO點數700點；新用戶刷卡滿額除回饋666元刷卡金，再享16倍點數回饋，最高可達30倍。