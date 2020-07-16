小田芳子是大陸美容院老闆娘，經營小紅書帳號分享自己的保養秘訣，目前已經累積超過16萬粉絲。今年30幾歲的他，一般人看他的外表都會以為是20幾歲，他分享自己能夠減齡10歲就是因為從25歲開始就堅持以下4種保養方法，才能維持住20多歲的肌膚狀態，擁有滿滿的膠原蛋白，肌膚不鬆弛、不下垂，從外表完全看不出實際年齡！

▍1.臉部刮痧

很多人不知道刮痧的重要性，小田芳子表示其實刮痧是非常有效而且省錢的保養方法，臉部刮痧相當於去美容院做一次SPA按摩，原理是加速血液循環促進保養品吸收，讓保養更事半功倍。

▍2.內服保養品

小田芳子提醒內服保養品不用吃得多，而是要精準的選擇，他本身工作忙、常熬夜，所以在選擇內服保養品的時候很龜毛，這幾年持續吃膠原蛋白完全沒有間斷，也會吃抗糖的保健品，讓肌膚由內而外變細緻。

▍3.抗糖

小田芳子表示除非可以完全戒掉甜食，否則就要努力阻止糖化反應，才可以對抗衰老。隨著年紀增加，新陳代謝會變慢，變慢以後糖分很容易囤積在身體裡，讓皮膚變老，25歲以後小田芳子刻意的少吃甜食，像碳酸飲料、奶茶之類的也是非常少喝，只當做獎勵偶一為之，平常是完全不喝的。

▍4.補水

補水是抗衰老中很重要的部分，做好補水工作是保養和抗衰老的基礎，除了喝水之外，小田芳子使用居家美容儀將水份噴灑到身上和臉上，這個習慣已經維持好幾年了，特別提醒大家想要抗衰老一定要做好補水。