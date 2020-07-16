來自巴黎頂級保養品牌DARPHIN為了讓更多消費者能體驗頂級的芳療美肌保養，在今夏以法式浪漫花店為概念，打造全球首間夢幻粉紅花海環繞的「朵法粉紅花店 À PARIS」，期間限定旗艦店於台北叁食咖啡廳盛大開幕！

近期在社群大洗版，讓網紅們通通衝一波的拍照聖地「朵法粉紅花店 À PARIS」，滿滿粉紅花海，豐富的花植造景和巴黎元素，打造與眾不同的浪漫療癒體驗空間，讓暫時無法出國的消費者，來到這，舉手投足都優雅，充滿粉紅泡泡！除了「朵法粉紅花店 À PARIS」，現場各區設置「法式浪漫花園」、「粉紅時髦家居」、「巴黎療癒體驗」，每一角落都有浪漫拍照點，同時養成法式女人的優雅！

現場可體驗「療癒小粉紅」，可選擇自主體驗或請現場美容顧問協助按摩服務。（圖／邱映慈攝影）

一到現場映入眼簾的就是滿滿的粉紅花朵，從戶外延伸至入口，是一系列的拍照打卡點，有法式花園的浪漫雙人座椅，在入場後更有整面的花牆佈置，隨手一拍都很美！現場一區設置「巴黎療癒體驗」，獨立的空間，使用DARPHIN系列商品，搭配著獨家KINESIO美肌瑜伽，可選擇自主體驗或請現場美容顧問協助按摩服務，過程中，即可學會變身法式優雅女人的第一步！以粉紅花植療癒力，守護你紅潤透亮的健康氣色。

選購指定明星商品，再享自由配禮遇！任購1件贈甘菊芳香精露4ml，任購2件贈療癒小粉紅保溫瓶，任購3件贈花梨木按摩潔面膏40ml。（圖／邱映慈攝影）

凡體驗「巴黎療癒體驗」即贈DARPHIN全效舒緩精華液2ml以及DARPHIN活水保濕凝膠2ml；於FB或IG公開打卡上傳美照並標籤 #朵法粉紅花店 #darphintw #療癒小粉紅，即可免費獲得玫瑰芳香精露1.4ml；不限金額消費即贈送「限量花朵冰淇淋」，讓舌尖也一秒到巴黎！

不限金額消費即贈送「限量花朵冰淇淋」。（圖／邱映慈攝影）

「朵法粉紅花店 À PARIS」自7月16日（四）起至7月19（日）止，每日營業時間為10:30-20:00；之後也將於全台各大百貨巡迴，除了讓消費者宛如置身巴黎花都街頭，體驗法式浪漫風情外，更要帶大家認識DARPHIN芳療保養的療癒魅力！