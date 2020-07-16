大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》自從開播以來話題不斷，節目邀請30位年齡在30歲以上的已出道的女藝人，最終將會組成全新女團，近日，節目舉行第2次公演舞台，37歲的吳昕以一身金色中空迷你裙登台，光是一出場就成為焦點。

照片中，吳昕穿出搶鏡的金色露腰上衣，更把性感的黑色BRA外穿，不僅增加層次感，更讓整體色系看起來高貴又有氣場，在上衣處有著V字設計，成功延伸她的優美的頸部線條，仔細看可以發現上半身還有露腰設計，讓她的小蠻腰一覽無遺，下半身的熱褲展現出美腿。

《乘風破浪的姐姐》吳昕一字馬洩纖腰！中空裝擄獲粉絲心（圖／摘自微博@吴昕资讯站）

吳昕以《快樂大本營》班底主持出道，姣好外貌讓她擄獲不少粉絲的心，身高160公分的她長年維持48公斤的纖細體重，細緻的膚質和白皙的膚色讓人非常羨慕。她在當天的舞台上以原創rap唱出被質疑的心聲，更表演側翻、一字馬，以爆發力十足的演出驚艷了不少觀眾，讓大批粉絲們看了驚呼：「寶藏女孩」、「吳昕越來越優秀」等。

《乘風破浪的姐姐》吳昕一字馬洩纖腰！中空裝擄獲粉絲心（圖／摘自微博@综艺之家）